Green Card Cuántos casos están en la mira de la nueva regla de USCIS para aprobar residencias permanentes Además de los 1.2 millones de solicitudes de ajuste atascados en USCIS, hay otros grupos pendientes de aprobación que transitan por el camino de la green card autorizada por el Congreso y eventualmente, si les adjudican el caso, presentarán un formulario I-485 para recibir la codiciada green card.

Video ¿Se acabó la solicitud de una green card dentro de EEUU? Experto aclara el memorándum de USCIS

La nueva norma anunciada por el servicio de inmigración para adjudicar solicitudes de residencias legales permanentes (LPR, por sus siglas en inglés) varía según el estado del proceso y las vías legales aprobadas por el Congreso para conseguir la codiciada ‘green card’.

Si bien el memorando PM-602-0199 de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) no cambió la ley (porque sólo puede hacerlo en Congreso), elevó el estándar de discrecionalidad de los agentes encargados de procesar y adjudicar beneficios, y al mismo tiempo aumentó las dificultades que a partir de ahora deben enfrentar los extranjeros para recibir la residencia.

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La entrada con o sin papeles o admisión a Estados Unidos ya no es la mayor o menor dificultad para navegar por el debido proceso migratorio en busca de la tarjeta verde. La norma puso fin a lo que antes se denominaba “proceso normal” para determinar si un extranjero era elegible “bajo la ley”.

Ahora el oficial de USCIS puede preguntarse también, al momento de estudiar un caso, si el extranjero merece recibir el beneficio dentro de Estados Unidos o debe hacer el trámite consular. Es decir, salir del país para recibir una visa de inmigrante, regresar y entonces obtener la residencia.

Verónica, una intérprete que asiste a inmigrantes durante sus citas en USCIS y que tiene una cuenta en la red social Facebook, explicó que, a partir de la publicación de la norma, a finales de la semana pasada, los oficiales de la agencia están formulando tres nuevas preguntas para determinar un caso de residencia:

¿Quieres hacer el proceso consular (salir) o dentro de los Estados Unidos?;

¿Por qué no te regresaste a tu país y qué fue lo que te hizo quedarte?;

¿Cuándo fue la primera y la última vez que entraste a Estados Unidos?

Instrumentos para desestimar la green card

La combinación de respuestas, sumado a otros factores durante el proceso, tal como solicitar evidencia adicional (RFE’s), referir el caso a un consulado o utilizar su discrecionalidad son instrumentos que utilizan los oficiales para manejar los expediente.

“Con todo esto, sumado a los poderes discrecionales otorgados a los oficiales, se teme que los tiempos de procesamiento de USCIS se extiendan más allá de lo que hemos visto hasta ahora”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Siempre que se permite subjetividad a la gente, el factor humano puede complicar el proceso”, añade.

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“Mire, muchos clientes se preguntan por qué a alguien que le aprueban un proceso a otro idéntico se lo niegan. Y la respuesta es que a quien le desestimaron el caso el oficial a cargo ese día lo cortó (echó) la novia, llegó de mal humor a la oficina y se desquitó con el expediente e hizo cosas innecesarias”, explicó.

“La norma concedió a los agentes de USCIS herramientas para que decidan como quieran. Y lamentablemente no existen herramientas de supervisión independiente que velen por los derechos de los inmigrantes y verifiquen el comportamiento y el quehacer de los oficiales de inmigración”, precisó Barrón.

Un informe del Instituto CATO, de tendencia conservadora, dijo que la nueva política de USCIS “constituye una expansión radical del ‘abandono silencioso’ de la inmigración legal por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), una práctica que se ha venido gestando desde hace meses”.

“Tal como detallé anteriormente, el DHS —o, más precisamente, su organismo componente conocido como USCIS— ha reducido a la mitad las aprobaciones de tarjetas de residencia durante el último año. Esta caída se debió, fundamentalmente, a la falta de procesamiento de las solicitudes. Ahora, el nuevo memorando del USCIS detalla un plan para la denegación masiva de solicitudes. El USCIS ha pasado del ‘abandono silencioso’ a dar la espalda por completo a 1.2 millones de solicitantes de la tarjeta de residencia”, dice David J. Bier, director de estudios de inmigración de CATO.

Los casos de solicitantes en la mirilla

Las estimaciones de Bier son blandas o demasiado optimistas. Si bien refiere solamente el número de solicitudes de ajuste de estatus pendientes de aprobación en USCIS al 30 de septiembre de 2025 (de acuerdo con la última actualización de la base de datos de la agencia), hay otros grupos pendientes de aprobación que transitan por el camino de la green card autorizada por el Congreso y eventualmente, si les adjudican el caso, presentarán un formulario de ajuste I-485.

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De acuerdo con la información publicada por la agencia, al 30 de septiembre estaban acumulados o pendientes de aprobación de un total de 11,651,012 solicitudes atascadas:

1,234,917 solicitudes I-485 (ajuste de estatus)

solicitudes I-485 (ajuste de estatus) 2,357,348 solicitudes I-130 (peticiones familiares)

solicitudes I-130 (peticiones familiares) 180,439 solicitudes I-140 (peticiones laborales)

solicitudes I-140 (peticiones laborales) 1,435,560 solicitudes I-589 (asilo afirmativo)

TOTAL: 5,208,264 casos atascados, equivalente al 44.7% del total de casos demorados en USCIS.

TOTAL: 5,208,264 casos atascados, equivalente al 44.7.% del total de casos demorados en USCIS.

NOTA: La data de USCIS habla de casos, no de personas. Una persona puede tener simultáneamente dos peticiones de beneficios.

La semana pasada, horas antes del anuncio de la nueva norma, N+ Univision reportó que ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanentes y cónyuges extranjeros elevan las preocupaciones por los severos atrasos en los tiempos de procesamiento de formularios de ajuste de estatus I-130 por parte USCIS.

“Antes del 20 de enero del 2025, las esperas eran entre 1 y 4 meses”, dijo Ángel Álvarez, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Hoy en día las esperas son entre 2 y 2.5 años”, agregó. Pero la revisión de la base de datos que mide los tiempos de procesamiento (time processing) de USCIS mostró que los cálculos hechos por Álvarez sobrepasan incluso los cálculos más pesimistas.

La herramienta indica que la petición I-130 hecha por un ciudadano a favor de un cónyuge o un hijo menos de 21 años en cualquiera de las oficinas de campo de la agencia federal, es de 62 meses, equivalente a 5.1 años. Por su parte, la misma petición de ajuste (cónyuge e hijo menos de 21 años) presentada por un residente legal permanente tiene una espera de 115 meses, es decir, 9.5 años.

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Álvarez indica que se trata “de un atraso premeditado” y advierte que las demoras no sólo perjudican a quienes aguardan la resolución de sus casos, sino que algunos “aguardan en el limbo y expuestos a un proceso de deportación”.

Preguntas sin respuesta sobre la green card

A medida que transcurren las horas, se acumulan las preguntas. USCIS asegura que “esto es coherente con las leyes vigentes” y que representa “un cambio en el procesamiento y procedimiento habituales”. Pero abogados insisten en que se trata de procesos contrarios a los autorizados por el Congreso y que el legislativo tampoco fue consultado para revisar y aprobar las modificaciones al proceso de obtención de la green card.

“USCIS no ha indicado cuándo los solicitantes de ajuste de estatus ya no podrán presentar solicitudes dentro de Estados Unidos”, se lee en una publicación del grupo de abogados de inmigración Erickson. “El memorando tampoco aborda la postura de USCIS sobre las solicitudes de ajuste de estatus que ya están en trámite”, agrega.

También advierte que el proceso aprobado por el Congreso no está diseñado para que sea reemplazado por el “procesamiento consular regular de visas de inmigrante” y no menciona el papel que tendrá en esta nueva versión del protocolo de la green card el Departamento de Estado.

Para entender esta preocupación hay que revisar el calendario de citas consulares del Departamento de Estado (DOS) para tener una idea de cuánto tiempo se demora un extranjero en pedir una cita para la obtención de una visa, en este caso de inmigrante, el paso previo para que un extranjero reciba la green card.

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Por ahora, la herramienta no incluye la advertencia del memorando de USCIS de un probable incremento de las citas consulares para la obtención de una visa de inmigrante. Pero las citas, por ejemplo, para la obtención de una visa de turismo o negocios (B1/B2) o de estudiante (F,M y J) sirven de referencia para estimar el tiempo de espera:

Bogotá: entre 8.5 y 11 meses

Ciudad Juárez: entre 6 y 10.5 meses

Guadalajara: entre 6.5 y 7.5 meses

Ciudad de Guatemala: 3.5 meses

Guayaquil: entre 3 y 3.5 meses

Hermosillo: entre 4.5 y 5.5 meses

Jerusalén: entre 5 y 8 meses

Lima: entre 7 y 9 meses

Matamoros: entre 4.5 y 5.5 meses

Mérida: entre 2.5 y 5.5 meses

México DF: entre 3.5 y 7 meses

Monterrey: 4.5 meses

Nuevo Laredo: entre 3.5 y 5 meses

Ottawa: 10.5 meses

San José: entre 6 y 13 meses

Santiago: entre 3.5 y 4 meses

Santo Domingo: entre 5.5 y 13 meses

Toronto: 20.5 meses

Trabas adicionales en el proceso para la green card

Paralelamente al memorando de USCIS, la agencia tiene activos controles de seguridad adicionales que ralentizan las verificaciones de antecedentes y amplían las facultades discrecionales de los oficiales migratorios para retener, solicitar información adicional, desestimar o adjudicar casos.

Entre ellos destacan la implementación de las órdenes ejecutivas:

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14161 (Protección de Estados Unidos contra Terroristas Extranjeros y otras Amenazas a la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública). Instruye a las agencias a verificar los antecedentes y hacer investigaciones de seguridad a los extranjeros en la mayor medida posible, especialmente a aquellos provenientes de regiones o países con riesgos de seguridad identificados.

Proclamación Presidencial 10949 (Restricción de la Entrada de Extranjeros para Proteger a EEUU de Terroristas Extranjeros y otras Amenazas a la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública).

Proclamación Presidencial 10998 (Restricción y Limitación de la Entrada de Extranjeros para Proteger la Seguridad de Estados Unidos). Esta orden restringe la entrada de extranjeros de 39 países que carecen de información adecuada de investigaciones de seguridad y verificación de antecedentes, entre ellos Cuba, Haití y Venezuela.

Investigaciones adicionales de antecedentes a peticionarios provenientes de países de alto riesgo.

Verificar nuevamente antecedentes considerados “completamente insuficientes”. Revisión de beneficios dudosos otorgados durante el gobierno anterior.

Suspensión y Revisión de todas las solicitudes de asilo pendientes.

Aumento de las investigaciones en redes sociales, financiera y entrevistas en los vecindarios

Las nuevas regulaciones que se están implementando golpearán y afectarán severamente los tiempos de procesamiento en todos los niveles de trámites.

“El embotellamiento va a aumentar porque USCIS no tiene capacidad para manejar el volumen presente. Y al crear nuevos niveles de trabajo para los mismos empleados, muchos de los nuevos expedientes que movilice por cuestiones de seguridad causarán problemas más graves de los que estamos viendo”, dice el abogado Haim Vásquez, quien ejerce en Dallas, Texas.

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