Visas Más de 5 años: se multiplican las esperas para la aprobación de ajuste de estatus I-130, que permite la reunificación familiar La herramienta de USCIS que mide el tiempo de procesamiento indica que la petición I-130 hecha por un ciudadano a favor de un cónyuge o un hijo menos de 21 años es de 62 meses, equivalente a 5.1 años. La misma petición por un residente legal permanente tiene una espera de 9.5 años.

Video Hablemos de Inmigración | Vacío legal expone a detenciones a inmigrantes con casos pendientes

Ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanentes y cónyuges extranjeros elevan las preocupaciones por los severos atrasos en los tiempos de procesamiento de formularios de ajuste de estatus I-130 por parte del servicio de inmigración.

“Antes del 20 de enero del 2025, las esperas eran entre 1 y 4 meses”, dice Ángel Álvarez, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Hoy en día las esperas son entre 2 y 2.5 años”, agregó.

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Pero la revisión de la base de datos que mide los tiempos de procesamiento (time processing) de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) muestra que los cálculos hechos por Álvarez sobrepasan incluso los cálculos más pesimistas.

La herramienta indica que la petición I-130 hecha por un ciudadano a favor de un cónyuge o un hijo menos de 21 años en cualquiera de las oficinas de campo de la agencia federal, es de 62 meses, equivalente a 5.1 años.

Por su parte, la misma petición de ajuste (cónyuge e hijo menos de 21 años) presentada por un residente legal permanente (green card) tiene una espera de 115 meses, es decir, 9.5 años.

“Pareciera que se trata de un atraso premeditado”, señala Álvarez. E indica que estas demoras no sólo perjudican a quienes aguardan la resolución de sus casos, sino que algunos “aguardan en el limbo y expuestos a un proceso de deportación”.

Al 30 de septiembre, cierre del Año Fiscal 2025, la agencia federal registraba 11,651,012 casos acumulados. Y a finales de abril USCIS confirmó a N+ Univision que ha implementado “nuevos controles de seguridad para reforzar la verificación y evaluación de los solicitantes mediante un acceso ampliado a las bases de datos penales federales”.

Agregó que “el procesamiento continúa mientras aplicamos estos requisitos mejorados de verificación de antecedentes” y advirtió que “cualquier retraso en la emisión de decisiones debería ser breve y resolverse en poco tiempo”. Pero la herramienta que pide cuánto tardan las adjudicaciones echa por tierra el optimismo oficial.

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Prohibición de entrada

Las demoras en los tiempos de procesamiento, además, se deben a la vigencia de una llista de prohibición de viaje de incluye 39 países acusados por Estados Unidos de presuntas actividades terroristas y de pandillas que amenazan la seguridad pública y nacional de Estados Unidos (argumento esgrimido desde el 20 de enero de 2025 sin evidencias que lo justifiquen), entre ellos Cuba, Haití y Venezuela.

Abogados consultados por N+ Univision indican la existencia de miles de casos de peticiones ante USCIS que, si bien han sido procesadas, no están siendo adjudicadas y que la agencia no explica a partir de cuándo serán liberadas.

Y esta semana, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), agencia que encabeza la fuerza nacional de deportaciones del presidente Donald Trump, dijo a N+ Univision que “tener un asilo pendiente no otorga estatus” y advirtió que quienes hayan ingresado al país con una visa, solicitaron asilo y aguardan la resolución de sus casos, “violaron los términos de sus visas”, por lo que pueden ser detenidos y puestos en procesos de deportación.

La nueva estrategia puso en alerta a millones de extranjeros que entraron legalmente a Estados Unidos y están a la espera que USCIS adjudique los beneficios solicitados, entre ellos más de 1.4 millones de casos de asilo afirmativo, más de 500,000 peticiones de amparo de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y 1,556,163 peticiones de ajuste I-130, de acuerdo con los datos registrados al 30 de septiembre de 2025.

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El caso de María

María llegó a Estados Unidos cuando tenía 6 años junto a su madre. En 2012 calificó para el programa DACA y desde entonces permanece legalmente en el país con un amparo de deportación y un permiso de trabajo válido por el mismo tiempo de la protección otorgada por el programa.

María completó sus estudios de secundaria y la universidad, renovando a tiempo sus protecciones siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de USCIS. También contrajo matrimonio con un ciudadano estadounidense. En noviembre solicitó la renovación de su permiso de trabajo y el amparo de DACA, 150 días antes del vencimiento de su tarjeta de autorización de empleo (EAD).

“No me ha llegado la nueva tarjeta”, dice María, preocupada. La oficina de recursos humanos de la empresa para la cual trabaja le envió la semana pasada una carta indicándole que, si no presenta una autorización de empleo de USCIS válida a más tardar hoy viernes, perderá su empleo.

Además de esta gestión ante USCIS, el esposo de María presentó hace unas semanas una petición I-130 de ajuste por matrimonio junto con un formulario I-765 para una nueva autorización de empleo. “Ya me tomaron las huellas biométricas. Fue bastante rápido”, cuenta. Pero nadie sabe, ni siquiera su abogado, cuánto tiempo tardará USCIS en completar y adjudicar el proceso.

En Dallas, Texas, el abogado de inmigración Jaime Barrón dice que “sospechamos que el gobierno directa e indirectamente estiró las revisiones por motivos de seguridad para estirar la adjudicación de los procesos. Se mira como algo planeado para que la gente se canse y desista. Es un problema serio”.

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Hasta ahora, el sistema migratorio imperante ha permitido que, mientras el trámite está pendiente de resolución, no se acumula tiempo ilegal de permanencia. ICE, pese a ello, está recomendando a los inmigrantes indocumentados, incluyendo aquellos que entraron con visa y aguardan la resolución de un caso, que usen la aplicación CBP Home, se vayan voluntariamente del país y reciban un pago de $2,600 dólares.

Otros tiempos de espera

Formulario I-90 (renovación de green card): 10.5 meses. USCIS tiene acumuladas 506,523 solicitudes.

solicitudes. Formulario I-485 (ajuste de estatus basado en familia: entre 11 y 15 meses. USCIS tiene acumuladas 1.243,917 solicitudes.

solicitudes. Formulario I-601 (perdón por razón de inadmisibilidad): 21.5 meses. USCIS tiene acumuladas 73,373 solicitudes.

solicitudes. Formulario I-765 (Autorización de empleo): entre 10 y 12 meses. USCIS tiene acumuladas 1.696,897 solicitudes.

solicitudes. Formulario N-400 (Petición de ciudadanía): entre 7.5 y 14 meses. USCIS tiene acumuladas 534,458 solicitudes.

Notas: