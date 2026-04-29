Green Card 12 millones de solicitudes de USCIS están siendo reverificadas: qué se sabe de los retrasos en los trámites del USCIS La totalidad de las casi 12 millones de solicitudes de beneficios acunuladas en USCIS están siendo verificadas doblemente tras la implementación de nuevas medidas ordenadas por el presidente Trump por medio de una orden ejecutiuva firmada el 6 de febrero de este año.

Video Nuevas Reglas de Inmigración | Se reactivan solicitudes de Green Card congeladas por veto migratorio

A finales de junio del año pasado la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) registró 11.3 millones de casos acumulados. La agencia en ese momento dijo que no solo estaba aumentando los niveles de seguridad, sino también mejorando los tiempos de procesamiento.

Tres meses después, al 30 de septiembre (cierre del año fiscal 2025), el número de casos aumentó a 11,651,012.

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Los tiempos de procesamiento también se han visto afectados. La renovación de la tarjeta de residencia permanente, por ejemplo, tarda un mínimo de 10.5 meses. Una petición I-130 (ajuste de estatus) para la esposa de un ciudadano, el sistema indica una espera de 62 meses, mientras que el trámite de permiso de trabajo para dreamers protegidos bajo el programa DACA, el sistema no indica el tiempo de espera.

En cuanto a la petición de la ciudadanía por naturalización, las demoras dependen de la ciudad donde se lleve a cabo el trámite. Por ejemplo, en Atlanta (Georgia) se tarda 10 meses; en Chicago 7.5 meses; en Dallas 10 meses; en Kendall (Florida) 7 meses; en la ciudad de Nueva York 8.5 meses; y en Los Ángeles 8.5 meses.

Pero a partir de esta semana ni el número de casos acumulados ni los tiempos de procesamiento mantendrán la tendencia mostrada en el último año. ¿La razón? USCIS confirmó que, debido a la implementación de nuevas políticas de seguridad, seguirá procesando solicitudes de beneficios, pero advierte “retrasos” en las adjudicaciones, cambio que pone en alerta a millones de inmigrantes dentro y fuera de Estados Unidos.

Destapan nuevas reglas

El martes, medios reportaron que el gobierno estaba realizando "exhaustivas revisiones" en amplias categorías de inmigrantes que tramitan beneficios a USCIS, en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por Trump en febrero.

Las revisiones se basan en “controles de seguridad reforzados”, dijo la cadena de noticias CBS. Por su parte, la cadena CNN reportó que los cambios implementados habían generado una “pausa temporal” en la agencia para garantizar “que cumplan con las directrices de verificación de seguridad recientemente implementadas”.

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Ambos medios citaron un documento interno que detalla los nuevos procedimientos. N+ Univision preguntó a USCIS, por medio de un correo electrónico, si confirmaba la “pausa” y cuánto tiempo duraría la “suspensión” de servicios. A los pocos minutos la agencia, que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), respondió.

Qué dijo USCIS

En una declaración atribuida al portavoz Zach Kahler, la agencia explicó:

USCIS ha implementado nuevos controles de seguridad para reforzar la verificación y evaluación de los solicitantes;

Mediante un acceso ampliado a las bases de datos penales federales.

El procesamiento continúa mientras aplicamos estos requisitos mejorados de verificación de antecedentes.

Cualquier retraso en la emisión de decisiones debería ser breve y resolverse en poco tiempo.

La respuesta dejó dudas e interrogantes. Entre ellas:

¿Qué nuevos controles fueron implementados?

¿Cómo impactarán los nuevos controles en la adjudicación de casos?

¿Qué nuevos sistemas de verificación están siendo utilizados?

Si continúan procesando solicitudes, pero reforzando las verificaciones, ¿cuánto aumentarán los casos en espera?

¿Cuánto tiempo adicional deberán esperar los inmigrantes que solicitan beneficios?

La directriz interna de USCIS

CBS dice que, la semana pasada la agencia distribuyó una directriz interna donde instruye a sus funcionarios “a volver a enviar las solicitudes pendientes de diversos beneficios de inmigración (incluyendo asilo, tarjetas de residencia permanente y ciudadanía), para someterlas a controles de antecedentes reforzados del FBI.

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Agrega que el documento exige a los funcionarios “abstenerse de aprobar cualquier caso pendiente que no haya pasado por estos controles de antecedentes ampliados”.

¿Por qué la directriz menciona a la Policía Federal de Investigaciones (FBI)? La respuesta está en una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump.

Orden ejecutiva del 6 de febrero de 2026

El título de la orden es "Protección de la seguridad nacional y el bienestar de los Estados Unidos y sus ciudadanos frente a actores criminales y otras amenazas a la seguridad pública".

Qué estipula:

Las autoridades de inmigración del DHS deben acceder a la información de registros de antecedentes penales (CHRI) que se encuentre bajo la custodia de las agencias federales de justicia penal, en la máxima medida permitida por la ley.

El fiscal general proporcionará al DHS acceso -con fines relacionados con las misiones de evaluación y verificación de antecedentes del DHS, y en la máxima medida permitida por la ley a la información de registros de antecedentes penales (CHRI) que se encuentre disponible para el Departamento de Justicia o que este mantenga bajo su custodia.

En pocas palabras, toda información que resulte de las averiguaciones en las bases de datos que consulte el DHS será utilizada para decidir la adjudicación o rechazo de una solicitud de beneficio migratorio.

Trump advirtió en la orden que “dichos individuos con historial delictivo pueden incluir a ciudadanos extranjeros con antecedentes penales que hayan ingresado o permanecido en los Estados Unidos en violación de las leyes de inmigración de los Estados Unidos, o que de otro modo busquen violar las leyes penales de los Estados Unidos".

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En cuanto a las solicitudes que ya han sido desestimadas, no volverán a ser verificadas. Esos casos serán denegados por USCIS.

NOTA: A estas nuevas directrices, se suma la existencia de una lista de prohibición e viaje que incluye 39 países, cuyas adjudicaciones de beneficios se encuentran detenidas desde el pasado mes de noviembre.

Cuáles son los casos más afectados

Abogados consultados por N+ Univision, indicaron:

Ajuste de estatus de cónyuges de ciudadanos y residentes.

Ajuste de estatus de hijos menores de edad solteros de cónyuges y residentes.

Residencias

Ciudadanías

Asilo

Permisos de trabajo

Visas U

“Aumentará el nivel de verificación y de rechazo de solicitudes de beneficios”, advirtió Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles.



Los mayores casos acumulados en USCIS