Cambiar Ciudad
Inmigración

Cruces ilegales caen en enero tras un diciembre récord: la causa es el número de migrantes venezolanos

La fuerte caída es una buena noticia para la Casa Blanca, incluso si resulta temporal, ya que la inmigración se ha convertido en uno de los mayores temas en las elecciones presidenciales de este año, que los republicanos se han mostrados dispuestos a explotar en su beneficio.

Por:
Univision y AP
Video En un minuto: El futuro de Alejandro Mayorkas queda en manos del Senado tras el impeachment

Los arrestos por cruces ilegales en la frontera de Estados Unidos con México cayeron en un 50% en enero convirtiéndolo en el tercer mes con menos detenciones en la frontera en la presidencia de Joe Biden siguiendo niveles récord alcanzados en diciembre, según informaron las autoridades el martes.

La fuerte caída es una buena noticia para la Casa Blanca, incluso si resulta temporal, ya que la inmigración se ha convertido en uno de los mayores temas en las elecciones presidenciales de este año.

Notas Relacionadas

La respuesta de Mayorkas al nuevo intento republicano de votar su 'impeachment'

La respuesta de Mayorkas al nuevo intento republicano de votar su 'impeachment'

Política
3 min

La caída de enero podría resultar efímera

PUBLICIDAD

La inmigración es la principal preocupación entre muchos votantes republicanos según las encuestas a boca de urna en las primarias tempranas. Los republicanos de la Cámara de Representantes votaron el martes a favor de una acusación (impeachment) contra el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, por su supervisión de la frontera.

Más sobre Inmigración

“Unbearable”: How ICE Is Locking More Immigrants in Solitary Under Trump
1 mins

“Unbearable”: How ICE Is Locking More Immigrants in Solitary Under Trump

Inmigración
“Desesperante”: con Trump, ICE encierra a más inmigrantes en celdas en solitario
1 mins

“Desesperante”: con Trump, ICE encierra a más inmigrantes en celdas en solitario

Inmigración
"Los derechos más básicos en riesgo": los ciudadanos también sufren prejuicio racial por redadas migratorias
7 mins

"Los derechos más básicos en riesgo": los ciudadanos también sufren prejuicio racial por redadas migratorias

Inmigración
ICE mata a un inmigrante en Chicago por supuestamente atropellar a un agente para tratar de evadir un arresto
2 mins

ICE mata a un inmigrante en Chicago por supuestamente atropellar a un agente para tratar de evadir un arresto

Inmigración
Salen con pasaporte y evitan ciertas áreas: muchos en Chicago cambian sus rutinas ante inminente ofensiva migratoria
6 mins

Salen con pasaporte y evitan ciertas áreas: muchos en Chicago cambian sus rutinas ante inminente ofensiva migratoria

Inmigración
“Nos tiraron al suelo con aluminio para taparnos”: solicitante de asilo narra su detención por ICE
1:26

“Nos tiraron al suelo con aluminio para taparnos”: solicitante de asilo narra su detención por ICE

Inmigración
Familiares en pijama y esposados: videos muestran redada en un edificio de departamentos en Chicago
0:57

Familiares en pijama y esposados: videos muestran redada en un edificio de departamentos en Chicago

Inmigración
Juez federal bloquea intento del gobierno de Trump de poner fin al TPS de más un millón de venezolanos y haitianos
3 mins

Juez federal bloquea intento del gobierno de Trump de poner fin al TPS de más un millón de venezolanos y haitianos

Inmigración
Agentes migratorios detienen a trabajadores de planta de alimentos en NY: algunos eran ciudadanos
1:10

Agentes migratorios detienen a trabajadores de planta de alimentos en NY: algunos eran ciudadanos

Inmigración
Guatemala dice que busca "reunificar" menores migrantes tras decisión judicial que frenó deportaciones
3 mins

Guatemala dice que busca "reunificar" menores migrantes tras decisión judicial que frenó deportaciones

Inmigración

Disminuciones temporales y el aumento de la vigilancia por parte de Estados Unidos y sus aliados provocaron la fuerte disminución, dijo Troy Miller, comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses han elogiado repetidamente a México por la ofensiva lanzada a finales de diciembre.

Los arrestos de la Patrulla Fronteriza en enero totalizaron 124,220, un 50% menos que los 249,735 vistos en diciembre, la cifra mensual más alta registrada. La caída estuvo liderada por la disminución de arrestos de venezolanos, las cuales cayeron un 91% a 4,422 de 46,920 en diciembre.

Las cifras van y vienen, y la caída de enero puede resultar efímera. Panamá informó que 36,001 migrantes atravesaron la famosa Brecha del Darién en enero, un 46% más que en diciembre. La gran mayoría de los que cruzan la selva panameña suelen ser venezolanos que se dirigen a Estados Unidos, con un número considerable de personas provenientes de Haití, China, Ecuador y Colombia.

"Seguimos experimentando serios desafíos a lo largo de nuestra frontera que sobrepasan la capacidad del sistema de inmigración", dijo Miller.

Enero fue el tercer mes con menos arrestos en la frontera

Tucson, Arizona, volvió a ser el sector más concurrido por cruces ilegales con 50,565 arrestos, un 37% menos que en diciembre, seguido de San Diego. Los arrestos en el sector Del Río de la Patrulla Fronteriza, que incluye la ciudad de Eagle Pass, el foco principal de los esfuerzos de control fronterizo del gobernador de Texas Greg Abbott, se desplomaron un 76% desde diciembre a 16,712, el nivel más bajo desde diciembre de 2021. Arrestos en el Río Grande de Texas Valley, cayó un 60% a 7,340, el nivel más bajo desde julio de 2020.

PUBLICIDAD

Los únicos meses de la presidencia de Biden con menos arrestos fronterizos fueron junio de 2023, después del levantamiento de las restricciones de asilo relacionadas con la pandemia, y febrero de 2021, su primer mes completo en el cargo.

Durante una entrevista con The Associated Press en enero, Mayorkas dijo que la agencia de control de inmigración de México no tenía los fondos en diciembre para llevar a cabo acciones de control, pero cuando eso se rectificó s e produjo una caída inmediata y sustancial en el número de inmigrantes encontrados en la frontera sur.

Al incluir aquellos migrantes a quienes se les permitió ingresar a Estados Unidos por vías legales nuevas o ampliadas, los encuentros totalizaron 176,205 en enero después de haber superado los 300,000 por primera vez en diciembre. Las autoridades estadounidenses admitieron a unas 45,000 personas en los cruces terrestres con México en enero a través de un sistema de citas en línea llamado CBP One, lo que eleva el total a 459,118 desde que se introdujo un año antes.

Video El dramático rescate de un inmigrante que quedó atorado en una reja tras cruzar la frontera
Relacionados:
InmigraciónArrestosFrontera EEUU MéxicoCasa BlancaAlejandro MayorkasEstados UnidosVenezuelaInmigrantes indocumentados

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD