Cruces ilegales caen en enero tras un diciembre récord: la causa es el número de migrantes venezolanos

Los arrestos por cruces ilegales en la frontera de Estados Unidos con México cayeron en un 50% en enero convirtiéndolo en el tercer mes con menos detenciones en la frontera en la presidencia de Joe Biden siguiendo niveles récord alcanzados en diciembre, según informaron las autoridades el martes.

La fuerte caída es una buena noticia para la Casa Blanca, incluso si resulta temporal, ya que la inmigración se ha convertido en uno de los mayores temas en las elecciones presidenciales de este año.

La caída de enero podría resultar efímera

La inmigración es la principal preocupación entre muchos votantes republicanos según las encuestas a boca de urna en las primarias tempranas. Los republicanos de la Cámara de Representantes votaron el martes a favor de una acusación (impeachment) contra el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, por su supervisión de la frontera.

Disminuciones temporales y el aumento de la vigilancia por parte de Estados Unidos y sus aliados provocaron la fuerte disminución, dijo Troy Miller, comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses han elogiado repetidamente a México por la ofensiva lanzada a finales de diciembre.

Los arrestos de la Patrulla Fronteriza en enero totalizaron 124,220, un 50% menos que los 249,735 vistos en diciembre, la cifra mensual más alta registrada. La caída estuvo liderada por la disminución de arrestos de venezolanos, las cuales cayeron un 91% a 4,422 de 46,920 en diciembre.

Las cifras van y vienen, y la caída de enero puede resultar efímera. Panamá informó que 36,001 migrantes atravesaron la famosa Brecha del Darién en enero, un 46% más que en diciembre. La gran mayoría de los que cruzan la selva panameña suelen ser venezolanos que se dirigen a Estados Unidos, con un número considerable de personas provenientes de Haití, China, Ecuador y Colombia.

"Seguimos experimentando serios desafíos a lo largo de nuestra frontera que sobrepasan la capacidad del sistema de inmigración", dijo Miller.

Enero fue el tercer mes con menos arrestos en la frontera

Tucson, Arizona, volvió a ser el sector más concurrido por cruces ilegales con 50,565 arrestos, un 37% menos que en diciembre, seguido de San Diego. Los arrestos en el sector Del Río de la Patrulla Fronteriza, que incluye la ciudad de Eagle Pass, el foco principal de los esfuerzos de control fronterizo del gobernador de Texas Greg Abbott, se desplomaron un 76% desde diciembre a 16,712, el nivel más bajo desde diciembre de 2021. Arrestos en el Río Grande de Texas Valley, cayó un 60% a 7,340, el nivel más bajo desde julio de 2020.

Los únicos meses de la presidencia de Biden con menos arrestos fronterizos fueron junio de 2023, después del levantamiento de las restricciones de asilo relacionadas con la pandemia, y febrero de 2021, su primer mes completo en el cargo.

Durante una entrevista con The Associated Press en enero, Mayorkas dijo que la agencia de control de inmigración de México no tenía los fondos en diciembre para llevar a cabo acciones de control, pero cuando eso se rectificó s e produjo una caída inmediata y sustancial en el número de inmigrantes encontrados en la frontera sur.

Al incluir aquellos migrantes a quienes se les permitió ingresar a Estados Unidos por vías legales nuevas o ampliadas, los encuentros totalizaron 176,205 en enero después de haber superado los 300,000 por primera vez en diciembre. Las autoridades estadounidenses admitieron a unas 45,000 personas en los cruces terrestres con México en enero a través de un sistema de citas en línea llamado CBP One, lo que eleva el total a 459,118 desde que se introdujo un año antes.