Corte permite demandar a línea aérea contratada por Florida para enviar inmigrantes a Martha's Vineyard

Una corte federal de distrito de Boston, Massachussets, falló a favor de un grupo de inmigrantes que en 2022 fue trasladado en avión desde Texas a la exclusiva isla de Martha's Vineyard. La operación fue planeada y contratada por el estado de Florida por orden del gobernador, el republicano Ron DeSantis, un duro y desafiante crítico de la política migratoria del presidente Joe Biden.

El fallo, de 77 páginas, permite a los inmigrantes y sus abogados demandar a las empresas privadas responsables de ayudar a actores estatales a lo que consideran una violación de los derechos de los inmigrantes en situación de vulnerabilidad mediante planes ilegales y fraudulentos.

En el dictamen, los argumentos contra todos los demás acusados en la operación fueron desestimados por el tribunal. Pero la sentencia aclara que “la desestimación es ‘sin perjuicio’, lo que significa que los reclamos pueden reafirmarse y restablecerse en cualquier momento.

La demanda fue presentada por el grupo de migrantes afectados que recibe apoyo de la denominada Alianza Américas, una coalición de 53 organizaciones lideradas por inmigrantes que luchan por políticas equitativas en 18 estados, y Lawyers for Civil Rights (Abogados por los Derechos Civiles, LCR por sus siglas en inglés).

La demanda fue presentada en contra el gobernador de Florida y el estado de Florida por el traslado "fraudulento" de personas migrantes y solicitantes de asilo, todo ello dentro de un contexto electoral. DeSantis en ese momento planeaba presentarse como precandidato a la nominación presidencial del Partido Republicano.

La empresa del avión

Según se lee en la demanda, el tribunal federal de Boston permitió que abogados de la LCR y abogados probono que defienden a los inmigrantes afectados por el traslado “procedan de inmediato con demandas legales contra la compañía aérea, Vertol Systems”.

Vertol fue contratada por el Estado de Florida para realizar vuelos de inmigrantes que el gobierno federal había permitido entrar al país una vez pasaron la primera fase de un proceso de asilo. A su vez, remitió sus casos a un tribunal de inmigración para que un juez resolviera sus futuros en Estados Unidos.

Los demandantes dijeron que continuarán presentando sus reclamos en un tribunal federal contra todos los acusados. En pocas palabras, señalaron que “los inmigrantes buscarán celosamente la rendición de cuentas por lo que la Corte ha denominado, en esta etapa preliminar, "actos delictivos".

Detalles de la sentencia

Conforme la sentencia, el tribunal federal de Boston dio luz verde a numerosas reclamaciones, incluidas “conspiración de derechos civiles” y “conspiración civil”, entre otras.

La coalición de demandantes agregó que “al permitir que se procedan demandas importantes contra la compañía aérea, el tribunal federal ha proporcionado una hoja de ruta para futuros procedimientos judiciales en línea con sus observaciones y conclusiones iniciales.

“Lo peor para los acusados es que el Tribunal señaló que la denuncia demuestra suficientemente que el plan tenía motivaciones raciales y líneas discriminatorias”, agregaron los demandantes.

“Estos hechos, tomados en conjunto, respaldan la inferencia de que Vertol y los otros demandados afectaron específicamente a los demandantes porque eran inmigrantes latinos”, precisó LCR.

En concreto, agrega, “Vertol y los otros demandados aquí no estaban haciendo cumplir legítimamente ninguna ley de inmigración".

“A diferencia de los agentes de ICE que hacen cumplir legítimamente las leyes de inmigración del país… la Corte no ve ningún propósito legítimo para arrestar a personas altamente vulnerables con falsos pretextos e incluirlas públicamente en un debate nacional divisivo…”, precisa el fallo.

La demanda de septiembre

En la demanda presentada en septiembre del 2022, la Alianza Americas, Lawyers for Civil Rights y LCR alegaron que el gobernador DeSantis y el estado de Florida trasladaron ilegalmente a personas migrantes y solicitantes de asilo, usándolas “como peones políticos antes de elecciones de medio término”.

La demanda señaló que los acusados “indujeron fraudulentamente a un grupo de casi 50 personas a cruzar las fronteras estatales en avión desde San Antonio, Texas, a Martha’s Vineyard, Massachusetts”.

“Nuestros clientes están compartiendo historias alarmantes y escalofriantes. Han sobrevivido a experiencias desgarradoras, no sólo en su viaje a Estados Unidos, sino también con el plan de reubicación fraudulento”, denunciaron en ese momento.

Detallaron en la demanda que “hablamos de un hombre que fue torturado y dejado sin dientes”. Y que mie tras estaba secuestrado, “le quitaron los dientes con unos alicates”.

También denunciaron que “hablamos de niños que llegaron a la isla necesitando atención médica”. Y que los autores de los traslados “los abandonaron sin refugio, comida, recursos o apoyo en Martha’s Vineyard”, dijo Mirian Albert, abogada de LCR.

“La demanda presentada en un tribunal federal de Boston es el primer caso nacional de este tipo en el país, y su objetivo es una orden judicial a nivel nacional para detener toda la reubicación de inmigrantes bajo las condiciones fraudulentas orquestadas por DeSantis y el Estado de Florida”, dijo en septiembre de 2022 Ivan Espinoza-Madrigal, director ejecutivo de LCR.

