permiso de trabajo ¿Por qué será más difícil obtener permiso de trabajo en EEUU? Esto proponen para personas que solicitan asilo Las autoridades estadounidenses contemplan una nueva regla para las personas que pidan trabajo y sean solicitantes de asilo

Las autoridades de Estados Unidos evalúan una nueva regla que podría endurecer las condiciones para quienes solicitan asilo. En N+ Univision te explicamos por qué obtener un permiso de trabajo sería más difícil para las personas que recién inician su proceso de asilo en el país.

El acceso a un permiso de trabajo en Estados Unidos podría volverse más restrictivo para miles de personas que solicitan asilo, ya que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó en febrero de 2026 una propuesta de regla que modificaría los requisitos y tiempos para que los solicitantes puedan obtener autorización de empleo mientras su caso está en trámite

La medida, que forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración del presidente Donald Trump, busca, según autoridades, reducir solicitudes consideradas frívolas o sin mérito y aliviar la carga administrativa en el sistema migratorio.

Cambios del DHS podría complicar los permisos de trabajo

Actualmente, las personas que presentan una solicitud de asilo pueden pedir autorización de empleo tras cierto periodo de espera. Sin embargo, entre algunos cambios, la nueva regla plantea lo siguiente:

Aumentar el tiempo de espera de 180 a 365 días para poder solicitar el permiso de trabajo.

Establecer que el conteo del plazo comience cuando el formulario sea revisado completamente, y no desde el momento en que se presenta ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

De aprobarse, la regla entraría en vigor el 24 de abril de 2026, es decir, 60 días después de su publicación en el Registro Federal.

Permitir que, si durante la revisión surgen datos negativos o inconsistencias, el oficial pueda desestimar, anular o devolver el caso.

Considerar que, si pasan 30 días desde la presentación del formulario de permiso de trabajo sin respuesta de USCIS, la solicitud se tendrá por completa.

De acuerdo con el DHS, las solicitudes de autorización de empleo vinculadas a casos de asilo han alcanzado niveles históricos, lo que ha generado presión sobre los recursos de USCIS.

La agencia sostiene que el objetivo es desincentivar que extranjeros presenten solicitudes de asilo únicamente para acceder a un permiso laboral y, con ello, disminuir el número de casos pendientes.

Actualmente, USCIS enfrenta más de 1.4 millones de solicitudes de asilo afirmativo pendientes, una cifra que refleja el rezago acumulado en los últimos años.

Impacto para solicitantes de asilo

Si la propuesta se convierte en regla final, las personas que buscan protección en EEUU deberán esperar el doble de tiempo, un año completo, antes de poder solicitar un permiso de trabajo.

Podría afectar económicamente a quienes dependen de la autorización laboral para sostenerse mientras su caso es evaluado. Sin ingresos formales, muchos solicitantes enfrentan mayores dificultades para cubrir vivienda, alimentación y asesoría legal.

La propuesta fue publicada como Notificación de Regla Propuesta en el Registro Federal y abrió un periodo de 60 días para comentarios públicos, durante el cual organizaciones, abogados y ciudadanos pueden enviar observaciones antes de que la norma sea finalizada.

