Así se quedó inmigrante varios años sin ser deportado: "Intentó todos los trucos posibles" Las autoridades lo identificaron durante la Operación Twin Shield, centrada en presuntos fraudes migratorios

Morris Brown vestía el uniforme de oficial correccional en Minnesota, sus compañeros lo veían como un empleado más del sistema penitenciario estatal y se quedó sin ser deportado durante años, hasta que fue detenido; en N+ te compartimos qué pasó y cómo fingió ser ciudadano con estatus legal.

Detrás de esa imagen oficial, las autoridades federales aseguran que se ocultaba una cadena de presuntas irregularidades migratorias que ahora lo tienen bajo custodia.

El pasado 15 de enero, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés), en coordinación con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), arrestaron al hombre de 45 años, originario de Liberia, en Minneapolis.

La detención forma parte de la llamada Operación Twin Shield, la cual es una iniciativa enfocada en investigar posibles fraudes migratorios en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul.

Según las autoridades, Brown habría permanecido en el país después de que su visa de estudiante expirara y, presuntamente, realizó declaraciones falsas sobre su ciudadanía estadounidense en distintos trámites oficiales.

Estas fueron las veces que se quedó en EEUU

Brown ingresó a Estados Unidos en 2014 con una visa de estudiante. Sin embargo, su estatus fue revocado en 2015 por no cumplir con los requisitos académicos. A pesar de ello, continuaba residiendo en el país.

Ese mismo año, se unió a la Guardia Nacional del Ejército en Pennsylvania. Posteriormente fue catalogado como desertor y años después, dado de baja en condiciones deshonorables.

En 2020, solicitó la residencia permanente bajo el programa de Equidad en la Inmigración de Refugiados Liberianos. La petición fue denegada tras detectarse inconsistencias, entre ellas, la omisión de su historial militar y supuestas declaraciones incorrectas sobre su ciudadanía. Más adelante, en 2024, intentó naturalizarse basándose en su servicio militar previo, lo que también generó alertas internas.

Durante la investigación, autoridades federales indicaron haber encontrado indicios adicionales de presunto fraude matrimonial y otras declaraciones falsas en documentos oficiales.



¿Cómo trabajó sin estatus legal?

Brown logró trabajar como oficial correccional estatal, según las autoridades, habría afirmado ser ciudadano estadounidense para acceder al empleo, pese a no contar con estatus migratorio legal.

El director de USCIS, Joseph Edlow, señaló que la operación continuará enfocándose en casos donde existan sospechas de engaño al sistema migratorio. Actualmente, Brown enfrenta procedimientos de remoción y podría enfrentar cargos penales relacionados con fraude migratorio y declaraciones falsas.

