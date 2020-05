Condenan la deportación de niños migrantes que llegaron a la frontera en busca de asilo

La deportación de casi 1,000 migrantes Menores No Acompañados (UAC) en los dos últimos meses ha encendido las alertas no solo en los países de los cuales huyeron para salvar sus vidas, sino también en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ( UNICEF ) .

“Desde principios de marzo al menos 1,000 niños migrantes no acompañados han sido obligados a retornar desde Estados Unidos a México y a los países de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras), a pesar de que sus comunidades de origen presentan graves riesgos para su protección, agravados ahora por covid-19 ”, dijo el organismo en un comunicado emitido este jueves.

Cierre de la frontera

La frontera entre Estados Unidos y México fue cerrada el 18 de marzo para todos los viajes no esenciales para prevenir y evitar la propagación del nuevo coronavirus. La medida suspendió entre otros, el programa de asilo, dejando a la deriva en territorio mexicano a miles de personas que aguardan sus audiencias judiciales y cerrando la puerta a nuevos peticionarios, tal el caso de menores de edad.

La medida, que en un comienzo fue por 30 días, fue extendida en abril por un período similar de tiempo. Pero el martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que el cierre de la frontera con México para viajes no esenciales será “indefinido”, afectando principalmente el asilo y el denominado Programa de Protección del Migrante (MPP), que desde que fue activado en enero del año pasado ha devuelto a México a más de 65,000 personas, entre hombres, mujeres y niños .

Peligro latente

No solo la inseguridad y la violación de la ley de asilo y tratados internacionales preocupan a la UNICEF. “El proceso de tratamiento y contención del covid-19 en la región es limitado, lo que está generando confusión y miedo entre los retornados y la población en general”, indica.

Este jueves el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, cuestionó la política de deportaciones del gobierno de Estados Unidos y denunció que las autoridades migratorias del gobierno de Washington no han dejado de deportar a inmigrantes infectados por covid-19.

“Eso de aliados con Estados Unidos, no es cierto”, dijo Giammattei durante un foro de análisis público sobre la pandemia de covid-19. "Guatemala es aliado de Estados Unidos, pero Estados Unidos no es aliado de Guatemala, no nos tratan como un aliado”, indicó.