Estados Unidos extiende indefinidamente el cierre de fronteras a viajes no esenciales

El funcionario agregó que "nuestros esfuerzos en los últimos meses para limitar los viajes no esenciales han tenido éxito y ahora no es el momento de cambiar de rumbo". Dijo además que el presidente Donald Trump "ha dejado en claro que debemos continuar manteniendo el comercio comercial legítimo mientras limitamos a aquellos que buscan ingresar a nuestro país con fines no esenciales".