Respondemos tus preguntas: claves del reglamento del 'Parole in Place' para cónyuges indocumentados de ciudadanos

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, y el vicepresidente y consejero general de inmigración de Televisa Univision, Armando Olmedo, analizaron las claves del reglamento del 'Parole in Place', beneficio migratorio que permite a unos 550,000 cónyuges indocumentados e hijastros de ciudadanos estadounidenses recibir las residencia legal permanente dentro de Estados Unidos y que entró en vigor el 19 de agosto.

¿Cuáles son los requisitos básicos divulgados por el servicio de inmigración? ¿Cuáles son las fechas clave? ¿Quiénes no califican para pedir la residencia? ¿Qué sucede con aquellos que tienen una o más órdenes de deportación? También explicaron los documentos que deben adjuntar al Formulario I-131F presentar, entre otras exigencias, el tiempo de presencia legal en Estados Unidos desde al menos el 17 de julio de 2014.

Además, advirtieron que si el gobierno rechaza una solicitud de 'Parole in Place', puede incluso enviar una Notificación de Comparecencia (NTA) y abrir un proceso de deportación. Y tambien respondieron preguntas en vivo de usuarios de Univision Noticias desde varios estados del país, quienes las hicieron en vivo utilizando las cámaras de sus teléfonos móviles, computadoras o a través del chat del programa.

‘Hablemos de Inmigración’ es un espacio creado para conectarnos con nuestros usuarios, compartir información, conocimiento y responder preguntas con abogados de inmigración autorizados para dar consejo legal.

En el programa también se habló de otros temas importantes para la comunidad, inquietudes, dudas respecto a sus trámites de inmigración pendientes y temores en cuanto a sus futuros inmediatos en Estados Unidos.