Videos de Noticias La semana en video: un beneficiario de DACA de Carolina del Norte fue deportado y ICE detuvo a una madre en su cita de la visa Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en N+ Univision.

Video DACA no evitó deportación de empresario en Carolina del Norte

Un beneficiario de DACA de Carolina del Norte fue deportado y la detención por ICE de una madre en su cita de tomas de huellas para la visa U son algunas de las historias que más interés generaron entre la audiencia durante los pasados siete días.

Estos y otros videos estuvieron entre lo más visto en N+ Univision en la última semana:

PUBLICIDAD

1. DACA no evitó deportación de empresario en Carolina del Norte

Entre lágrimas y con el sueño americano atrás, Guillermo Aguilar, beneficiario de DACA y empresario, fue deportado desde Carolina del Norte, tras casi 40 años viviendo en el país. Hoy intenta rehacer su vida en Monterrey, México, lejos de su esposa embarazada, una ciudadana estadounidense.

Video DACA no evitó deportación de empresario en Carolina del Norte

2. De víctima de asalto al centro de Adelanto: ICE arresta a madre en plena cita de toma de huellas por su Visa U

Lourdes acudía a una cita para registrar sus huellas dactilares y dar continuidad a su solicitud de la Visa U, que tramitaba tras haber sido víctima de un asalto a mano armada años atrás. En lugar de procesar sus documentos, oficiales migratorios ejecutaron una orden de captura y ahora se encuentra en el Centro de Detención de Adelanto. Sus hijos enfrentan la posibilidad de celebrar sus próximas graduaciones sin la presencia de su mamá.

Video De víctima de asalto al centro de Adelanto: ICE arresta a madre en plena cita de toma de huellas por su Visa U

3. ¿Se acabó la solicitud de una green card dentro de EEUU? Experto aclara el memorándum de USCIS

Miles de personas que buscan obtener la residencia permanente o Green Card expresaron incertidumbre ante los rumores que sugerían el fin del Ajuste de Estatus dentro de los Estados Unidos. Para disipar las dudas, Armando Olmedo, vicepresidente y Consejero General de Inmigración de TelevisaUnivision, analiza a detalle el memorándum emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Además, te compartimos consejos por si tienes un caso pendiente.

Video ¿Se acabó la solicitud de una green card dentro de EEUU? Experto aclara el memorándum de USCIS

4. Ciudadano estadounidense deportado a México demanda al DHS: Brian Morales enfrenta una semana clave

Brian Morales fue deportado en abril pasado luego de ser detenido en una parada de tráfico en Texas. Asegura que intentó decirle a los oficiales que nació en EEUU. Ahora, podría vivir una semana crucial para la resolución de su caso legal.

Video Ciudadano estadounidense deportado a México demanda al DHS: Brian Morales enfrenta una semana clave

5. USCIS exige a extranjeros con visa temporal regresar a su país para tramitar la residencia

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración ( USCIS) aplican leyes vigentes y fallos judiciales para obligar a ciertos extranjeros con visas temporales a volver a sus países de origen si desean la residencia permanente. La agencia federal detalló que las personas bajo esta condición deben solicitar sus visados definitivos a través del Departamento de Estado. Con esta medida, el gobierno busca restaurar la intención original de la ley y asegurar el uso correcto del sistema migratorio.

Video USCIS exige a extranjeros con visa temporal regresar a su país para tramitar la residencia

6. ¿Quiénes son los inmigrantes más afectados por la orden de tramitar la Green Card fuera del país?

Un giro drástico en la política migratoria de EEUU ha sembrado la incertidumbre en cientos de miles de hogares. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) emitió un memorando histórico que modifica el acceso a la residencia permanente: bajo esta nueva directiva, ciertas personas que se encuentran dentro del territorio estadounidense y buscan regularizar su estatus ya no podrán realizar el proceso de forma interna; en su lugar, estarían obligadas a regresar a su país de origen para el trámite.