Deportaciones Fue deportada y aun así logró graduarse: ahora 13 universidades la han aceptado, pero su futuro en EEUU es incierto A tres meses de graduarse en Houston, Estéfany García fue deportada; meses después logró concluir sus estudios desde Honduras.

Video Sueño de estudiante hondureña queda en pausa; la deportan antes de entrar a la universidad

Estéfany Abigail García, una joven que fue deportada a solo tres meses de graduarse de high school en Houston, Texas, logró terminar sus estudios en línea gracias a su alto desempeño académico, y ahora busca regresar a Estados Unidos para continuar su formación universitaria.

La joven, originaria de Honduras, enfrentó la deportación en un momento crítico de su vida escolar. Sin embargo, lejos de abandonar sus estudios, continuó su preparación a distancia con el apoyo de su escuela, que le permitió completar su último semestre en línea debido a su destacado rendimiento.

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Desde una computadora, Estéfany continuó su trayectoria académica mientras intentaba adaptarse a su nueva realidad fuera de Estados Unidos.

“Todas las tardes trataba de hacer lo más posible para seguir avanzando, porque eran cuatro materias en las que tenía que dividirme para poder terminarlas”, relató la joven, quien logró mantener un promedio de 3.5 GPA durante su proceso educativo.

La estudiante recordó que su deportación ocurrió de manera inesperada, cuando se encontraba a pocos meses de graduarse. Aseguró que su principal objetivo en ese momento era concluir sus estudios antes de cualquier otra cosa.

“Era algo inesperado… lo primerito que quería era terminar mis estudios y después que pasara lo que pasara, pero no pude”, dijo entre lágrimas.

A pesar del impacto emocional, Estéfany transformó la experiencia en motivación académica. Su desempeño le permitió concluir la preparatoria y convertirse en graduada de high school en línea, lo que celebrará en las próximas semanas con su ceremonia virtual.

Su historia ha inspirado a otros jóvenes en situaciones similares. Ella misma envió un mensaje a quienes enfrentan la deportación: “Sé que no es fácil, pero sigan adelante”.

Aceptan a Estéfany en 13 universidades de Estados Unidos

Actualmente, 13 universidades en Estados Unidos ya la aceptaron; sin embargo, su principal reto es obtener un perdón migratorio que le permita ingresar nuevamente al país.

Su madre, Edin González, expresó su esperanza de que se le otorgue una oportunidad para regresar legalmente a Estados Unidos y continuar con sus estudios.

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“Vamos a pedirle a Dios que abra puertas y si es posible que pueda viajar legal, seguir el estudio, ese es el objetivo”, señaló.

De acuerdo con su abogado, las autoridades deberán evaluar factores como su conducta, arraigo y, especialmente, su desempeño académico para determinar si puede acceder a un perdón migratorio.

Desde Honduras, Estéfany asegura que seguirá luchando por regresar al lugar donde construyó sus metas y donde espera continuar su futuro universitario.