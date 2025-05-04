El caso de la joven guatemalteca que ICE buscaba deportar tras dar a luz (y que llevó a interceder a la gobernadora de Arizona)

Video “Mi bebé podía morir”: habla la guatemalteca que iba a ser deportada tras dar a luz al llegar a EEUU

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, intercedió para detener la deportación acelerada de una migrante guatemalteca arrestada por la Patrulla Fronteriza a poco de dar a luz y puesta bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para su expulsión.

La joven de 24 años, identificada en los reportes solo como 'Erika', cruzó la frontera estadounidense con unos ocho meses de embarazo y, tras ser detenida por la Patrulla Fronteriza, tuvo que ser trasladada al Tucson Medical Center, en donde dio a luz el pasado miércoles.

PUBLICIDAD

Este caso ganó atención cuando su abogado, Luis Campos, denunció en medios de prensa que los agentes de la Patrulla Fronteriza habían estado montando guardia en la puerta de su habitación en el hospital y no le habían permitido entrar para reunirse con ella.

El jueves, un día después de que la joven dio a luz, un portavoz de CBP dijo al Arizona Daily Star que la mujer enfrentaba una "deportación acelerada" y que se le daría la opción de dejar a su bebé en Estados Unidos o llevársela con ella. Sin embargo, tras presiones y la intervención de la gobernadora demócrata del estado, evitó la deportación acelerada y el sábado por la tarde fue liberada y enviada a una organización sin fines de lucro en Phoenix, mientras sigue adelante con su caso ante un tribunal de inmigración.

"Esta es precisamente la clase de circunstancias para las que se crean las excepciones humanitarias a la ley", declaró la fiscal del condado de Pima, Laura Conoever, citada por el Tucson Sentinel. "Agradezco al personal del Centro Médico de Tucson y a la comunidad por demostrar una vez más la compasión que caracteriza a Tucson", agregó.

Pero durante tres días la situación de Erika fue incierta y según su abogado, las cosas cambiaron por las presiones externas, una vez el caso se dio a conocer en los medios.

“Cambiaron su posición y lo hicieron bajo presión”, dijo Campos a CNN, y agregó que ahora se reunirá con su clienta en Phoenix para trabajar en su solicitud de asilo.

El caso de Erika y qué le espera por delante

Luis Campos fue contactado por la madre de Erika para representarla en Estados Unidos. Según la mujer, su hija había huido de una "situación violenta" en Guatemala.

PUBLICIDAD

Una vez que finalmente pudo hablar con ella el viernes por la noche, Erika le contó que había estado dos días vagando por el desierto antes de ser detenida a unas 50 millas al sur de Tucson, cuando ya pensaba que moriría sola en el desierto.



Según un reporte del Tucson Sentinel, un portavoz de la CBP dijo que la mujer había cruzado irregularmente hacia EEUU desde México cerca del Rancho Tres Bellotas, al este de Sasabe, Arizona. Como tenía un estado de gestación avanzado, fue evaluada por los médicos en la estación de la Patrulla Fronteriza en Tucson y los agentes decidieron llevarla al hospital, en donde dio a luz el miércoles tras unducírsele el parto.

La propia Erika explicó el domingo a Univision que se sentía muy mal y que había perdido mucho líquido vagando por el desierto, por lo que la bebé corría peligro.

Mientras permaneció bajo atención médica, agentes de la CBP estuvieron custodiando su habitación y finalmente se le entregó una aviso de comparecencia, primer paso de un proceso de deportación.

Según un reporte de Reuters, CBP informó que tras ser dada de alta del hospital habia sido puesto en proceso de deportación normal, y no acelerada, con derecho a contactar a un abogado.

"La mujer fue transferida a las Operaciones de Control y Deportación de ICE con una fecha de comparecencia ante un juez de inmigración", dijo un portavoz de la agencia, que agregó que la bebé permanecía con ella.

Según un reporte de Univision, el domingo ambas se trasladaron al estado de Tennessee por tierra, con la ayuda de un amigo de la familia.

PUBLICIDAD

Ahora Erika y su abogado tendrán que defender su caso de asilo en una corte de inmigración, una oportunidad que no tuvieron otras madres recientemente deportadas, algunas junto a sus hijos pequeños, ciudadanos estadounidenses, a Honduras y Cuba, por mencionar tres casos conocidos.

El siguiente paso en el caso de Erika debería ser una entrevista de miedo creíble, en la que se le permitirá presentar su solicitud de asilo, explicó el abogado a CNN.

“Eso es lo que buscábamos desde el principio… una oportunidad sencilla de comparecer ante un juez de inmigración imparcial, donde se le permita presentar pruebas que sustenten su solicitud, prestar testimonio, en particular, testigos que corroboren su versión de los hechos, y contar con un abogado en esos procedimientos”, afirmó.

"Hemos visto que este gobierno ha mostrado menos interés en los asuntos humanitarios, pero con la presión de la comunidad, incluyendo declaraciones de la alcaldesa de Tucson y la fiscal del condado, y artículos de la prensa, hemos logrado convencer a las autoridades para que la liberen", declaró el abogado y lo calificó como "una muy buena noticia".