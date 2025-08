Madres y niños ciudadanos de EEUU: tres casos que generan preguntas sobre a quiénes está deportando Trump

Gracie Willis, del Proyecto Nacional de Inmigración, dijo que, como mínimo, no se les dio a las madres una oportunidad justa de decidir si querían que sus hijos permanecieran en Estados Unidos.

"No tenemos idea de qué les dijo ICE, y en este caso, lo que ha salido a la luz es que ICE no les ofreció una alternativa", dijo Willis en una entrevista. "No les dieron opción: estas madres solo podían llevarse a sus hijos consigo, a pesar de que había cuidadores amorosos disponibles en Estados Unidos para quedarse con ellos", agregó.