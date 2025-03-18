Qué han dicho las autoridades para justificar la deportación de la doctora que tenía visa H-1B

Video ¿Te pueden deportar de EEUU si eres residente y tienes una Green Card? Te explicamos

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EEUU informaron el lunes que la doctora libanesa Rasha Alawieh, deportada el fin de semana a pesar de contar con una visa estadounidense, “admitió abiertamente” ser partidaria de un líder de Hizbullah y haber asistido a su funeral.

El comunicado del DHS, publicado en redes sociales, ofrece una posible explicación para la deportación de la nefróloga, cuyo caso había generado gran preocupación después de que un juez federal ordenara que no fuera expulsada hasta que se celebrara una audiencia.

Los abogados del gobierno han afirmado que los funcionarios de aduanas no recibieron la orden hasta después de que Alawieh ya había sido enviada de regreso a Líbano.

"Una visa es un privilegio, no un derecho. Glorificar y apoyar a terroristas que matan estadounidenses es motivo suficiente para que se deniegue la emisión de una visa. Esto es seguridad de sentido común", declaró el DHS en su comunicado.

Se trata de la última deportación de una persona nacida en el extranjero con estatus legal después de que el activista palestino Mahmoud Khalil, quien ayudó a liderar protestas contra la guerra en Gaza en la Universidad de Columbia, fuera arrestado y se revocara la visa de un estudiante de doctorado. Cientos de inmigrantes también fueron trasladados a El Salvador, incluso cuando un juez federal emitió una orden para suspender temporalmente las deportaciones.

Stephanie Marzouk, abogada de Alawieh, afirmó que no dejará de luchar para que la doctora de 34 años pueda regresar a EEUU “para ver a sus pacientes, que es donde debería estar”.

Marzouk no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las acusaciones del DHS de que Alawieh apoya a un líder de Hizbullah.

El caso contra Rasha Alawieh: hay documentos sellados

Al parecer, la justificación del Departamento de Justicia para deportar a Alawieh incluye la presencia de fotos en su teléfono de Hassan Nasrallah, el líder de Hizbullah, así como imágenes de combatientes y "mártires" del grupo. Sin embargo, los documentos judiciales relacionados con el caso fueron sellados por orden de un juez, lo que impide conocer el alcance completo de la evidencia en su contra.

Según lo que se filtró, Alawieh habría declarado que es seguidora de las enseñanzas religiosas y espirituales de Nasrallah, no de sus posturas políticas. Además, cuando le preguntaron por qué eliminó las fotos poco antes de su llegada a Boston, supuestamente respondió que lo hizo porque no quería que se malinterpretara, pero insistió en que no estaba haciendo nada ilegal ni tenía vínculos políticos o militares.

El caso plantea preguntas sobre el criterio de deportación basado en contenido digital y la percepción de seguridad nacional en EEUU, además del proceso judicial, ya que un juez bloqueó la deportación, pero el gobierno volvió a alegar que la orden llegó demasiado tarde.

La deportación de la doctora Rasha Alawieh y la batalla legal por su regreso

Alawieh recibió la visa el 11 de marzo y llegó al Aeropuerto Internacional Logan de Boston el jueves, según un recurso legal presentado en su nombre por una prima ante una corte federal.

Alawieh, especialista en trasplantes de riñón que anteriormente trabajó y vivió en Rhode Island, estuvo detenida al menos 36 horas, según la queja. Estaba programado que comenzara a trabajar en la Universidad de Brown como profesora asistente de medicina.

El juez de distrito Leo Sorokin emitió una orden el viernes para que se programara una audiencia presencial el lunes, con Alawieh en la corte. El sábado, su prima presentó la moción afirmando que los funcionarios de aduanas “desobedecieron deliberadamente” la resolución al enviarla primero a París y luego a Líbano.

Los abogados del gobierno argumentaron en un documento judicial el lunes que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU en el aeropuerto de Boston no recibieron aviso de la orden hasta que ella “ya había salido de Estados Unidos” y solicitaron que se desestimara la petición.

Según la denuncia, Alawieh había trabajado en Brown antes de que se le otorgara su visa H-1B y que había realizado becas y residencias en tres universidades de EEUU.

Un portavoz de Brown dijo que Alawieh es empleada de Brown Medicine y tiene un nombramiento clínico en la universidad.

Manifestantes en Rhode Island piden el regreso de la doctora

El lunes, varios colegas de Alawieh se congregaron frente al juzgado federal de Boston para apoyarla.

" Es una de las tres nefrólogas especializadas en trasplantes en todo el estado de Rhode Island, que, como saben, también atiende a partes de Massachusetts y Connecticut", declaró la doctora Susie Hu. "Su ausencia perjudica enormemente nuestro programa".

El doctor Douglas Shemin, quien afirmó haber contratado a Alawieh en Brown Medicine, la calificó como una médica y profesora "sobresaliente" que dedicaba largas jornadas sin quejarse.

Brown Medicine tiene entre 300 y 400 pacientes en espera de trasplantes de riñón, según Shemin. Cada uno necesita evaluaciones periódicas.



Más de 100 personas se congregaron bajo la lluvia frente al Capitolio Estatal de Rhode Island el lunes por la noche para manifestarse en apoyo a Alawieh, con carteles que decían "La doctora Rasha tiene derechos" y "¡No podemos tolerar esto!".

El doctor Paul Morrissey, director de la división de trasplantes de órganos de Brown, expresó en la manifestación su conmoción por la deportación de Alawieh y por el retraso en la atención médica que sufrirán los pacientes a causa de ello.

“Rasha es una persona excepcional, una médica muy talentosa, y será una pérdida para Estados Unidos si no podemos tenerla de regreso en Rhode Island”, declaró.

En su intervención en la manifestación, Kai Blades, estudiante de la Universidad de Brown, calificó la deportación como parte de un patrón más amplio de represión política.

“Estamos aquí para oponernos a las deportaciones, al racismo y al terrorismo de Estado fascista que se ha utilizado no solo contra nuestra querida miembro de la comunidad, Rasha, sino también contra otros como Mahmoud Khalil”, declaró Blades. “Estamos aquí para quedarnos. Defenderemos a nuestra comunidad y nos haremos oír con la mayor fuerza posible cuando sean atacados”.

Manifestantes se concentraron fuera del Capitolio de Rhode Island en apoyo a la doctora Rasha Alawieh y exigiendo su regreso. Imagen Charles Krupa/AP



La doctora Mindy Saboda, colega de medicina interna, comentó que Alawieh regresaba a Estados Unidos tras visitar a su familia en el Líbano por primera vez en seis años. Su hija, Ada Sobota-Walden, estudiante de secundaria, calificó la deportación como preocupante.

“Tenemos que defendernos cuando suceden cosas como esta, porque si no, seguirán ocurriendo”, dijo Sobota-Walden.

Por su parte, el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR), la mayor organización musulmana de defensa de derechos civiles del país, instó al gobierno de Trump a readmitir de inmediato a Rasha Alawieh.

“Deportar a inmigrantes legales como la doctora Alawieh sin fundamento alguno socava el Estado de derecho y refuerza la sospecha de que nuestro sistema de inmigración se está convirtiendo en una institución antimusulmana y supremacista blanca que busca expulsar y rechazar a la mayor cantidad posible de musulmanes y personas de color".

