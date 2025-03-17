Israel pone repentino fin al alto el fuego con nuevos ataques sobre Gaza: palestinos denuncian más de 400 muertos

Israel lanzó una nueva oleada de bombardeos en toda la Franja de Gaza la madrugada del martes, matando a más de 400 palestinos, incluidas mujeres y niños, según funcionarios hospitalarios. El bombardeo sorpresa destruyó el alto el fuego en vigor desde enero y amenaza con reavivar plenamente la guerra de 17 meses.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó los ataques después de que Hamas rechazara las demandas de cambiar los términos del acuerdo de alto el fuego. Funcionarios dijeron que la operación era indefinida y que previsiblemente se expandirá. La Casa Blanca dijo que había sido consultada y expresó su apoyo a las acciones de Israel.

El Ejército israelí ordenó a la gente que evacuara el este de Gaza, incluida buena parte de la localidad norteña de Beit Hanoun y otras comunidades más al sur, y se dirigiera al centro del territorio, lo que indicaba que Israel podría reanudar pronto las operaciones terrestres.

“Israel actuará, a partir de ahora, contra Hamas con una fuerza militar creciente”, afirmó la oficina de Netanyahu.

El ataque durante el mes sagrado musulmán del Ramadán podría reanudar los combates en una guerra que ya ha matado a decenas de miles de palestinos y causado una destrucción generalizada en Gaza. También planteó preguntas sobre el destino de una veintena de israelíes retenidos por Hamás que se cree que aún están vivos.

Un alto funcionario de Hamas dijo que la decisión de Netanyahu de reanudar la guerra equivale a una “sentencia de muerte” para los rehenes restantes. Izzat al-Risheq acusó a Netanyahu de lanzar los ataques para intentar salvar su coalición de gobierno de ultraderecha y pidió a los mediadores que “revelen los hechos” sobre quién rompió la tregua.

No había reportes de ataques por parte de Hamas varias horas después del bombardeo, lo que indica que aún esperaba restaurar la tregua.

Netanyahu enfrenta creciente presión interna por su manejo de la crisis de rehenes

Los ataques se produjeron mientras Netanyahu enfrenta una creciente presión interna, con protestas masivas planeadas por su manejo de la crisis de los rehenes y su decisión de despedir al jefe de la agencia de seguridad interna de Israel. Su último testimonio en un prolongado juicio de corrupción fue cancelado tras los ataques.

El principal grupo que representa a las familias de los cautivos acusó al gobierno de r etirarse del alto el fuego, diciendo que “eligió renunciar a los rehenes”.

“Estamos conmocionados, enojados y aterrorizados por el desmantelamiento deliberado del proceso para devolver a nuestros seres queridos del terrible cautiverio de Hamas”, dijo el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas en un comunicado.

Los heridos llegan a los hospitales de Gaza

Un ataque a una casa en la ciudad sureña de Rafah mató a 17 miembros de una familia, incluidos al menos 12 mujeres y niños, según el Hospital Europeo, que recibió los cuerpos. Los muertos incluían a cinco niños, sus padres y otro padre con sus tres hijos, según los registros del hospital.

En la ciudad sureña de Jan Yunis, reporteros de The Associated Press vieron explosiones y columnas de humo. Las ambulancias llevaron a personas heridas al Hospital Nasser, donde había pacientes tirados en el piso, algunos de ellos gritando. Una niña lloraba mientras le vendaban el brazo ensangrentado.

Muchos palestinos dijeron que era previsible que se reanudara la guerra cuando las conversaciones sobre la segunda fase del alto el fuego no comenzaron como estaba programado a principios de febrero. En lugar de eso, Israel adoptó una propuesta alternativa y bloqueó la entrada de alimentos, combustible y otra ayuda humanitaria para los 2 millones de habitantes del territorio palestino para intentar presionar a Hamás a aceptarla.

“Nadie quiere pelear”, dijo el residente palestino Nidal Alzaanin a la AP por teléfono desde Ciudad de Gaza. “Todos todavía están sufriendo por los meses anteriores”.

El Ministerio de Salud de Gaza calculaba a mediodía local en 400 el balance de muertos en los ataques y cientos más resultaron heridas. Los rescatistas seguían buscando entre los escombros a muertos y heridos mientras continuaban los ataques. Era uno de los días más mortíferos de la guerra.

Estados Unidos respalda a Israel y culpa a Hamas

La Casa Blanca intentó culpar a Hamas por la reanudación de los ataques de Israel. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Brian Hughes, dijo que la milicia palestina “podría haber liberado a los cautivos para extender el alto el fuego, pero en su lugar eligió la negativa y la guerra”.

Un funcionario israelí, que habló bajo condición de anonimato para poder discutir la ofensiva en curso, dijo que Israel estaba atacando a los líderes, la infraestructura y la capacidad militar de Hamás, y que planeaba expandir la operación más allá de los bombardeos. El funcionario acusó a Hamás de intentar reconstruir y planear nuevos ataques. Los milicianos y fuerzas de seguridad de Hamás regresaron rápidamente a las calles en las últimas semanas después de que el alto el fuego entrara en vigor.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo que “las puertas del infierno se abrirán en Gaza” si no se libera a los cautivos. “No dejaremos de luchar hasta que todos nuestros rehenes estén en casa y hayamos logrado todos los objetivos de la guerra”, afirmó .

Las conversaciones sobre el alto al fuego se habían estancado

Los ataques del martes se perpetraron dos meses después de que se alcanzara un alto al fuego para pausar la guerra. En un lapso de seis semanas, Hamas entregó a 25 israelíes cautivos y los cadáveres de otros ocho a cambio de la liberación de casi 2,000 palestinos detenidos en cárceles de Israel como parte de la primera fase del alto al fuego.

Pero desde que la primera fase del alto el fuego terminó hace dos semanas, las partes no han podido acordar un camino a seguir con una segunda fase destinada a liberar a los 59 cautivos restantes (35 de los cuales se cree que han muerto) y poner fin a la guerra por completo.

Hamas ha exigido el fin de la guerra y la retirada total de las tropas israelíes a cambio de la liberación de los cautivos restantes. Israel dice que no terminará la guerra hasta que destruya las capacidades gubernamentales y militares de Hamas, y libere a todos los cautivos, dos objetivos que podrían ser incompatibles.

La oficina de Netanyahu dijo el martes que Hamas había “rechazado repetidamente liberar a los rehenes y rechazado todas las ofertas que recibió del enviado presidencial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y de los mediadores”.

Retomar la guerra permitiría a Netanyahu evitar los duros términos que requería la segunda fase del acuerdo y la cuestión espinosa de quién gobernaría Gaza. También reforzaría su coalición, que depende de legisladores de ultraderecha que quieren despoblar Gaza y reconstruir asentamientos judíos allí.

Gaza ya estaba en una crisis humanitaria

La guerra estalló tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1,200 personas, en su mayoría civiles, y otras 251 fueron tomadas como rehenes. La mayoría han sido liberados en ceses al fuego u otros acuerdos, mientras que las fuerzas israelíes rescataron apenas a ocho y recuperaron docenas de cuerpos.

Israel respondió con una ofensiva militar que mató a más de 48,000 palestinos, según funcionarios de salud locales, y desplazó a un estimado del 90% de la población de Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza no diferencia entre civiles y combatientes, pero señala que más de la mitad de los muertos han sido mujeres y niños.

El alto el fuego había traído algo de alivio a Gaza y permitió que cientos de miles de palestinos desplazados regresaran a lo que quedaba de sus hogares.

La reanudación de los combates podría empeorar las profundas fisuras internas dentro de Israel en torno al destino de los rehenes restantes.

Los rehenes liberados han implorado repetidamente al gobierno que avance con el alto el fuego para conseguir la liberación de todos los cautivos que quedan. Decenas de miles de israelíes han participado en manifestaciones multitudinarias en las últimas semanas para pedir un alto el fuego y el regreso de todos los rehenes.

Había manifestaciones programadas para el martes y el miércoles debido al reciente anuncio de Netanyahu de que quiere despedir al jefe de la agencia de seguridad interna de Israel, el Shin Bet. Los críticos de la medida señalan que es un intento de Netanyahu de desviar la culpa por los fracasos de su gobierno en el ataque del 7 de octubre y en el manejo de la guerra.

Israel quiere que Hamas libere a la mitad de los cautivos que aún están en sus manos a cambio de una promesa de negociar una tregua duradera. Hamás, en cambio, desea seguir con el acuerdo de alto el fuego alcanzado por ambas partes, que estipula que comiencen las negociaciones sobre la segunda fase del alto el fuego, en la que se liberarían los rehenes restantes y las fuerzas israelíes se retirarían de Gaza.

