Inmigración exige desde este miércoles que solicitantes de asilo lleven su propio intérprete a la entrevista

Si usted necesita un intérprete “y no trae uno a su entrevista de asilo afirmativo o si su intérprete no domina el inglés, y usted no demuestra una razón justificada, puede que consideremos esto como una incomparecencia a su entrevista y podríamos desestimar su solicitud de asilo o referir dicha solicitud a un juez de inmigración”, advirtió USCIS.