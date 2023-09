Cuando un extranjero pide asilo en EEUU, todo depende de cómo entra al país. Te explicamos

Esta definición es la base fundamental del asilo. Refugiado se define, basado en el derecho internacional, la Convención de las Naciones Unidas de 1951 y el Protocolo de 1967 del cual es signatario Estados Unidos, refugiado “una persona que no puede o no quiere regresar a su país de origen, y no puede obtener protección en ese país debido a una persecución pasada o a un temor fundado de ser perseguido en el futuro “ por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política”, indica Sánchez-Roig.