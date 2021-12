Muertos en accidentes, encarcelados en albergues: la tragedia prolongada de los migrantes que huyen de sus países

Después de muchos años de trabajo de ayuda en primera línea me sentí por primera vez quebrantada y me puse a llorar con la gente. Y me dio vergüenza, porque la gente me empezó a consolar a mí, en lugar de yo a ellos, que es para lo que estoy. Me sentí impotente ante la magnitud del abandono que la actual política migratoria somete a las personas. La incertidumbre, el no tener certeza de nada, también es otra forma de violencia psicológica devastadora que hace que el ánimo se tense cada dos por tres.