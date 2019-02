Abogados de inmigración temen “represalias” del gobierno por defender a los inmigrantes en corte

AILA afirma que la política dictada por el gobierno está dirigida solo a cuestionar al abogado de inmigraci´ón, pero no contempla la posibilidad de que los defensores e incluso los fiscales refuten el desempeño de los demás actores dentro del debido proceso migratorio, sobre todo cuando existen argumentos legales para defender a un cliente.

La asociación “considera que es una parte integral de nuestro propósito velar contra el comportamiento no ético, asistencia ineficaz y conducta poco profesional”, dice Johnson en la misiva. Y subraya que la entidad permanentemente ofrece a los abogados afiliados "cientos de horas de educación legal, tutorías, recursos éticos y orientación", para prepararlos tanto en su rol de defensores de clientes como de funcionarios en la corte.

Equidad judicial

En otra parte de la misiva, Johnson señala que “compartimos su creencia de que los profesionales legales deben mantener los más altos estándares éticos, pero en un tribunal eficiente los procedimientos no pueden existir si solo se responsabiliza a un solo lado de la sala del tribunal y no se lleva a cabo ningún proceso significativo”. Lo dice porque actualmente no existe un lugar para presentar quejas contra los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).