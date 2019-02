La política migratoria de Trump provoca un “tsunami” de renuncias en las cortes de inmigración

Abogados de inmigración consultados por Univision Noticias dijeron que el retiro de jueces y personal de las cortes de inmigración se ha incrementado desde mediados del año pasado, cuando el entonces fiscal general Jeff Sessions impuso el sistema de cuotas y le retiró a los jueces el poder de cancelar administrativamente los casos de deportación de extranjeros que no representan una amenaza para la seguridad pública o nacional de Estados Unidos.

Crisis nunca vista

Gálvez dice además que otra de las principales quejas por parte de los jueces “es que la actual política les impide implantar justicia de forma imparcial. Sus patronos los obligan a acelerar los casos, están apresurando la justicia y eso no se puede hacer. No se sienten augusto, no les gusta la presión ni el numero de casos que están obligados a resolver. Por eso muchos han optado por retirarse en vez de renunciar”.