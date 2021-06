¿Qué atrae de nuevo a los balseros cubanos a Florida a pesar de sus pocas opciones legales?

"Estos jóvenes que acaban de llegar tienen cero posibilidades. No tienen entrada legal. Ninguno de ellos se legalizará nunca a menos que los lleven a un [centro de detención de inmigrantes] y pidan asilo", dijo.

Tragedias en el mar

Los guardacostas dijeron que encontraron a los supervivientes en el agua, pero su barco no estaba a la vista.

No es ni de lejos comparable a la crisis de los balseros de 1994, cuando más de 30,000 cubanos se lanzaron al mar y el gobierno de Estados Unidos se vio obligado a construir un enorme campo de refugiados en la base naval de Guantánamo, dijo Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

Aun así, "es una advertencia. Sí parece ser una tendencia", advirtió. "No parece que vayamos a ver una repetición de aquello. Pero las historias que se escuchan sugieren que hay una tremenda presión en Cuba hoy en día por parte de la gente que está atrapada allí y que quiere irse", añadió.

'Pies secos'

Como resultado, hoy en día cualquier cubano indocumentado que entre en el país sin ser inspeccionado y procesado por los funcionarios de inmigración en un punto de entrada fronterizo adecuado, no tiene derecho legal a quedarse. No obstante, tienen la opción de entregarse y solicitar asilo por motivos de persecución política, racial o religiosa.

Aunque el hecho de vivir bajo el régimen comunista hace que los cubanos tengan más derecho al asilo que otras nacionalidades, la persecución no es fácil de demostrar, advirtió Allen. Sólo un 30% de los casos de cubanos son aprobados, dijo.

Ley de Ajuste Cubano

Si los migrantes cubanos evitan la detención y permanecen en la clandestinidad, tampoco serían elegibles para la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano , que permite a los cubanos solicitar la residencia estadounidense acelerada un año después de llegar a Estados Unidos. "Para solicitar el ajuste, hay que inspeccionar y facilitar la entrada a Estados Unidos. Si llegas y luego huyes y te detienen después no hay inspección", explicó Allen.

"Tengo gente que viene a verme después de estar aquí un año y tengo que decirles: 'Felicidades, no sólo no calificas para el Ajuste Cubano sino que ya no calificas para el asilo porque tienes que solicitarlo en tu primer año en Estados Unidos'", añadió.