6 de cada 7 familias de inmigrantes que piden asilo en EEUU sí se presentan en la corte, lo que contradice la versión oficial

Aquellos que no se presentaron, explica el TRAC, no es necesariamente porque decidieron a conciencia ausentarse. "Algunos inmigrantes no se aparecieron simplemente porque no recibieron la notificación de sus audiencias. Otros podrían haber recibido la notificación por escrito, pero al estar en inglés no la pueden entender", se lee en el reporte. Agrega que aunque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) está liberando a muchos en ciudades fronterizas de Estados Unidos con sus citaciones para la corte, en muchos casos no especifican la fecha y el lugar en el que deben comparecer porque no habían sido determinados para el momento de la emisión del papel.