ACLU califica de "muy lamentable” la fallida reunificación de niños inmigrantes separados en la frontera

“Es obviamente muy lamentable que no hayan podido reunificarlos a todos, siendo que se trata de un problema que ellos generaron y no supieron responder a la hora de regresarlos con sus padres”, dijo a Univision Noticias Esmeralda Flores, directora del programa de defensa de los derechos de inmigrantes y asuntos binacionales de la ACLU en San Diego.

“Ahora vamos a escuchar lo que digan los abogados del gobierno y la Corte, para entonces poder conocer por qué no se cumplió con el veredicto dictado en junio por el juez Dana Sabraw, qué razones tuvo el gobierno para no reunificar a cientos de menores y si el tribunal concede a las familias reunificadas tiempo para que busquen ayuda u opciones legales de permanencia antes de ser deportados de Estados Unidos”, agregó.

El DHS respondió que “a partir del viernes por la mañana, podemos confirmar que hemos reunificado a todos los padres elegibles bajo custodia de ICE”, y que seguirá cumpliendo de buena fe las solicitudes de la corte mientras protege la seguridad y el bienestar de todos los niños bajo nuestro cuidado”. Agregó que “algunos adultos extranjeros ilegales no son elegibles o no están disponibles para la reunificación en estos momentos, incluidos algunos adultos que no están bajo la custodia de ICE y que se encuentran en el interior de los Estados Unidos o en sus países de origen o que han decidido no reunificartse”, pero que “continuará haciendo todos los esfuerzos posibles para reunificar a los adultos elegibles con sus hijos".