Por ejemplo, si una cárcel local no retiene a inmigrantes durante más tiempo del previsto cuando el Servicio de Inmigración se lo pide, ese condado podría quedarse sin financiación del estado de Tennessee.

La preocupación de los inmigrantes

Pero no convencieron a Haslam. La Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC) dijo este lunes en un comunicado que la HB 2315 convertirá al estado "en un lugar peligroso para las familias inmigrantes, y consolida nuestra reputación como uno de los estados más hostiles e inhospitalarios de la nación ".

El rol ambiguo del gobernador

Por un lado, el gobernador republicano subraya que la ley "ha servido primordialmente para suscitar miedo en ambos lados " y recuerda que "las ciudades santuarios no existen en Tennessee".

Pero, del mismo modo, dice que la HB 2315 no obliga a las policías del estado a trabajar como agentes de inmigración. "Lo permite pero no lo requiere", asegura Haslam. "No es una ley de deportación masiva".