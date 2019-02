Un mexicano fue arrestado por ICE cuando llevaba a su hijo autista a la escuela

"Mi hijo me dijo: ‘mami, la Policía paró a mi papá’. Le digo: ‘no te preocupes, ahorita lo dejan’. Pero cuando él volteó la cámara (del celular) miré que no era la Policía, estaban vestidos de civil. Mi niño dijo que en el brazo de los agentes decía ‘ICE’", contó Hernández en una entrevista con Univision Noticias.

"Se empezó a poner mal, le dio un ataque de ansiedad y por eso no esposaron a mi esposo. Él les dijo a los agentes de ICE que mi hijo es autista y que estaba en el coche. Ahí lo dejaron hasta que llegó mi hermana por el niño", relató con tristeza esta madre.

El día del arresto

"Me sentí mal, tenía miedo de lo que iba a pasar con el niño. Me puse a llorar y después lo tranquilicé", contó la madre, originaria de Michoacán y de 38 años. "A ICE no le importó que el niño estaba atrás (dentro del auto)", reclamó esta mujer que trabaja un par de horas a la semana limpiando una tienda.