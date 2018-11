¿Quiénes guían la caravana migrante? Esto es lo que encontramos al buscar a sus líderes

Más de 6,100 migrantes enfermos, hambrientos y cansados han quedado varados en Tijuana, mientras las autoridades mexicanas han comenzado a trasladarlos a un segundo albergue debido a las pésimas condiciones en las que terminó la unidad deportiva que les dio alojamiento dos semanas. En tanto, el gobierno estadounidense no quiere agilizar la recepción de solicitudes de asilo (solo recibe 40 al día).

Cuando se pregunta quién tiene la dirigencia de éxodo masivo de refugiados nadie levanta la mano. Varios miembros de la caravana han dicho que todos toman las decisiones, aunque a veces la situación se sale de control porque surgen líderes espontáneos que no miden las consecuencias.

“Eso yo también me lo pregunto yo”, dice Edgar Corzo Sosa, representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH), al ser cuestionado sobre si ha identificado a los dirigentes de esta caravana. “Vemos gente con megáfonos, pero no sabemos si son los líderes. Yo lo único que veo son las caras de estos migrantes y la protección a sus derechos humanos”, señala el funcionario.

“La gente no se deja guiar”

“Aquí no hay coordinador, todos deciden. Las madres fueron las que decidieron ir a marchar”, asegura Sandra Pérez, una hondureña que es integrante de Pueblos Sin Fronteras. Ella llegó a Tijuana en la caravana que partió de Centroamérica en la primavera. Esta vez se unió al contingente en la frontera entre México y Guatemala, y se vino con este igualmente a pie, pidiendo aventón y en buses.



“La gente no se deja guiar, no se deja organizar”, describe Pérez, de 44 años y quien se gana la vida limpiando un hotel en esta ciudad fronteriza. Ella cuenta que la tarde del miércoles alguien propuso que realizaran un ayuno para pedirle al gobierno de EEUU que reciba más casos de asilo y los saque más rápido de las duras condiciones en los albergues improvisados en Tijuana. No sabe quién lanzó la idea, pero dice que está dispuesta a solidarizarse y dejar de comer un tiempo, aunque eso afecte su salud.