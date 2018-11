Eran cerca de las 2:00 pm cuando Timothy Warren, un afroestadounidense, iba manejando su camión de FedEx. Al pasar por una intersección, un hombre empezó a gritarle "agresivamente" que bajara la velocidad. Warren se detuvo, pero los insultos de Joseph Magnuson no pararon y el altercado empeoró, de acuerdo con una investigación de la fiscalía del condado Multnomah, en Portland, Oregon . Testigos aseguraron que Magnuson le había lanzado improperios racistas al chofer e intentó golpearlo.

El incidente ocurrió el 26 de septiembre de este año, pero esta semana la fiscalía anunció que no presentará cargos contra Warren porque sus acciones fueron "en defensa propia".

"La herida que sufrió Magnuson en la cabeza debido al puñetazo de Warren fue superficial y no fue fatal", señaló el vicefiscal de Multnomah, Adam Gibbs, quien fue asignado para analizar el caso. "La caída al piso agravó las condiciones prexistentes de Magnuson y resultó en su muerte".

Un amigo de Magnuson aseveró que si Warren no se hubiese bajado del auto, el altercado fatal no hubiese ocurrido. El vicefiscal Gibbs señaló en el documento que estaba de acuerdo, pero que en Oregon no existe una regla que obligara a Warren a retirarse del lugar para evitar el "veneno racista" del que era objeto. Tenía derecho a enfrentarse verbalmente a su agresor, indicó.