Son falsas esas imágenes de Trump con afroamericanos frente a una casa o en celebración navideña: fueron creadas con IA

Circulan en Facebook y en X (antes Twitter) supuestas fotografías del expresidente y precandidato republicano Donald Trump interactuando con afroamericanos: sentado en el porche de una casa junto a seis jóvenes o rodeado de personas en lo que parece una celebración navideña. Pero ¡atención!, son falsas: fueron generadas con inteligencia artificial (IA).

Se puede comprobar la falsedad de las imágenes con Hive Moderation, una aplicación web de aprendizaje automático que permite detectar contenido generado con IA, así como al observar algunos defectos típicos de este tipo de creaciones.

“Los votantes negros podrían desempeñar un papel importante a la hora de determinar el resultado de las elecciones clave de 2024, incluso para la presidencia de Estados Unidos”, afirma un informe del Pew Research Center sobre la relevancia que puede tener el voto afroestadounidense este año. Este sector de electores podría alcanzar los 34.4 millones de personas en noviembre de 2024.

Al menos desde noviembre de 2023 se han compartido en redes sociales imágenes que hacen ver al candidato republicano simpatizando con afroestadounidenses. Las afirmaciones circulan en inglés, con mensajes políticos.

La imagen en la que se ve a Trump sentado y vestido de traje y corbata roja, rodeado de seis jóvenes afroamericanos, está acompañada de un texto que dice, en inglés: “¿Qué opinas de que Trump detenga su caravana para tomar fotografías con jóvenes que lo saludaron con la mano?”. Esa publicación del 9 de enero de 2024 en X cuenta con más de 1.4 millones de visualizaciones, 36,000 “me gusta” y 5,000 comentarios, pero una nota de la comunidad en X (herramienta para que los usuarios añadan contexto de forma colaborativa a los posts potencialmente engañosos) señala que fue creada con IA .

En la nota de la comunidad hacen referencia a un perfil en X del que posiblemente procede la imagen. Al revisarlo, vemos que se describe como una cuenta de parodia que sigue la historia de Trump. Además de haber publicado la imagen el 19 de octubre de 2023 (tres meses antes que el post que estamos analizando), tiene otras composiciones evidentemente falsas como una del exmandatario con Martin Luther King , con Abraham Lincoln o representado como Robocop.

Un análisis de la imagen con Hive Moderation arroja como resultado que es una creación con inteligencia artifiial en un 99.3%.

Además, hay detalles de la fotografía que permiten percatarse de que no es auténtica: al expresidente se le ven solamente tres dedos en su mano derecha, que además no parece tener proporción con su cuerpo (recuadro rojo). Los expertos han advertido que las creaciones con IA aún no son perfectas y se pueden detectar a simple vista pequeños errores en detalles del cuerpo, sobre todo en las manos y sus dedos, así como en el fondo de la imagen y los bordes.



La otra imagen, publicada el 29 de noviembre de 2023 en Facebook, muestra supuestamente a Trump rodeado de afroamericanos, algunos de ellos con gorros de Navidad; al fondo, un árbol iluminado. A la imagen le acompaña el texto (en inglés) “Black Lives Matter realiza un milagro de Navidad…”. La imagen ya supera 1,000 “me gusta”.

Al analizar la imagen con Hive Moderation, obtuvimos como resultado que se trata de una creación con IA al 100%. Al igual que en la otra supuesta foto de Trump, detallamos imprecisiones en la definición del cuerpo del precandidato: el cuello parece superpuesto al traje (cuadro azul), buena parte de los dedos no tienen terminación ni uñas (cuadro rojo), algunos demasiado alargados, y su cabello está demasiado definido y termina en línea recta (cuadro verde). También hay irregularidades en los dedos de uno de los hombres que aparece a su derecha en la imagen.



Consultado por la BBC, la persona que publicó esta imagen no negó que se tratara de una creación. “No estoy afirmando que sea cierta. No estoy diciendo: 'Oye, mira, Donald Trump estuvo en esta fiesta con todos estos votantes afroamericanos'”, le dijo a la cadena británica que publicó un reportaje sobre cómo partidarios del expresidente republicano están usando imágenes generadas con IA para atraer el voto afroestadounidense. Agregó que "si alguien vota de una manera u otra por una foto que ve en una página de Facebook, es un problema de esa persona, no de la publicación en sí".

Cliff Albright, cofundador del movimiento Black Voters Matters (de empoderamiento del voto negro ), indicó a la BBC que las imágenes generadas con IA parecen ser la repetición de tácticas usadas en el 2020 para desinformar a la comunidad negra en tiempos electorales. No obstante, ese medio consideró que no hay evidencias de que las imágenes estén vinculadas directamente con la campaña del aspirante republicano.

Conclusión

Es falso que el expresidente Donald Trump se haya tomado esas fotos que circulan en redes en las que pareciera estar compartiendo con afroamericanos frente a una casa o en una celebración navideña. Son imágenes generadas con inteligencia artificial, según se comprueba mediante el análisis que hicimos con Hive Moderation, una aplicación que detecta este tipo de contenidos, además de la identificación de incongruencias típicas de estas creaciones, en las proporciones o en la ausencia de algunas partes del cuerpo, como dedos o uñas. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

