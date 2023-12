Es falso que estas imágenes sean de unos esqueletos gigantes desenterrados en Wisconsin en 1912

Es falso que las imágenes compartidas en una publicación en Facebook sean de restos y trabajos de excavación de “esqueletos humanos gigantes” encontrados en 1912 en Delavan, Wisconsin. Jordan Karsten, experto consultado por elDetector, precisó que nunca se llegaron a conocer imágenes reales de un hallazgo –reseñado en aquel entonces por The New York Times– y que la Sociedad Histórica de Wisconsin afirma que “en toda la correspondencia entre los investigadores de la época no se menciona en absoluto ningún esqueleto de tamaño anormal”. Además, un estudio de la imagen principal que ilustra el post revela claros indicios de que fue manipulada para insertar digitalmente a los trabajadores e incluso las calaveras. Otra de las fotos, en la que aparece la difunta reina Isabel II de Inglaterra observando un enorme esqueleto, fue tomada en Londres y el cuerpo es de un irlandés nacido en el siglo XVIII. Por último, la imagen en la que aparece una calavera y medio cuerpo, sí pertenece a un esqueleto descubierto en Wisconsin, pero la información oficial del Museo Público de Milwaukee dice que es de una mujer, nativa americana, enterrada en esa zona. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.