Estas imágenes no son del eclipse solar total del 8 de abril

Tras el eclipse solar total del 8 de abril de 2024, comenzaron a circular en redes un par de fotos que, según dicen falsamente, eran del fenómeno astronómico de ese día.

Pero la imagen, aparentemente tomada desde el cielo, en la que se observa un eclipse de Sol con bordes naranjas, un destello de luz a la derecha y un avión que sobrevuela nubes, no es actual: circula, al menos, desde hace unos ocho años. Mientras que la otra supuesta fotografía, en la que se ve el Sol de fondo y la Luna sobre él con rayos brillantes amarillos y anaranjados, es una pintura digital que recrea la foto de otro eclipse solar total, pero ocurrido en 2017 .

La imagen circula desde 2016

“La imagen del día”, se lee en una publicación en Facebook (que cuenta con más de 27,000 reacciones y que ha sido compartida más de 34,000 veces) del 8 de abril de 2024, el mismo día del eclipse solar total que pudo verse en EEUU, Canadá y México. La imagen que acompaña el mensaje supuestamente muestra el fenómeno desde el cielo.

Una búsqueda inversa de la imagen en TinEye arrojó decenas de resultados en los que se puede confirmar que esta circula, al menos, desde 2016 . Una búsqueda en Bing nos llevó a una verificación del 26 de agosto de 2017 de Boom –unidad de fact-checking de India que es miembro de la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés) al igual que elDetector– en la que se desmentía que la supuesta foto fuera del eclipse total de 2017.

En esa oportunidad, Boom identificó que la misma imagen pero sin el avión estaba disponible en la biblioteca de Shutterstock. “Los fenómenos celestes son siempre una gran oportunidad para los estafadores y los ninjas del Photoshop”, destaca.

Mediante una búsqueda de palabras clave en el archivo digital de Shutterstock, encontramos la misma foto que estamos verificando del eclipse y el avión. En la descripción se lee que hay "elementos de esta imagen proporcionados por la NASA", texto que sugiere que podría ser una composición creada digitalmente. Al revisar el perfil de quien publica la foto en Shutterstock y hacer una búsqueda con la palabra “eclipse”, identificamos que tiene múltiples versiones de la imagen del eclipse total de Sol con el destello a la derecha, pero en composiciones y perspectivas distintas que incluyen pirámides o góndolas venecianas.

Una pintura digital

El post que circula en Facebook de la segunda imagen, que ha sumado más de 1,200 reacciones y se ha compartido más de 270 veces, dice que “gracias a la tecnología y a la NASA” se capturó el “eclipse total 8-4-2024”. Muestra aparentemente lo que sería el Sol tapado por la Luna y, alrededor de ambos cuerpos celestes, rayos amarillos y anaranjados muy definidos. Pero en realidad se trata de una pintura digital hecha por Cathrin Machin, artista y amante de la astrofísica, según el portal My Modern Met, que se describe como “una comunidad unida por la creatividad” .

Una búsqueda inversa de la imagen en Google Lens nos llevó al artículo en My Modern Met, publicado en febrero de 2021, en el que la propia Machin explica que le tomó 10 días recrear digitalmente el eclipse a partir de la fotografía tomada por un astrofotógrafo en 2017.

“Cuando vi la foto original del Dr. Sebastian Voltmer, me asombró la intensidad y la belleza de la corona. Al fluir a través del espacio, esas cintas de energía increíblemente hermosas brotan de su superficie en un despliegue que es violento y extrañamente sereno en partes iguales”, explica la artista en el artículo.

Una publicación de Machin de hace cuatros años en Reddit muestra la comparación entre la fotografía que tomó de referencia y su pintura digital. El artículo está titulado, en inglés, “Mi dibujo del gran eclipse estadounidense de 2017 versus la astrofoto original”. Allí cuenta que tomó “un poco de licencia artística“ al representar la corona (parte exterior de la atmósfera del Sol).

En la imagen que circula en Facebook se ve del lado izquierdo una pequeña firma digital, que es la de Cathrin Machin. Como se puede apreciar, es la misma que aparece en el cuadro original mostrado en el artículo de My Modern Art.

Consultado por elDetector sobre la imagen, el departamento en español de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) respondió, vía correo electrónico, que las fotos oficiales del eclipse solar de 2024 pueden verse en su álbum de Flickr .

Conclusión

Es falso que estas dos imágenes sean, como afirman publicaciones en Facebook, del eclipse solar del pasado 8 de abril pues una circula, al menos, desde 2016 y la otra es una pintura digital a partir de una fotografía real de un eclipse solar del 2017. Lo comprobamos a partir de búsquedas inversas de imágenes en Google Lens, TinEye y Bing. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

