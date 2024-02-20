Esa imagen de Juan Pablo II abrazado por la Virgen no es una foto que “quiso mantener oculta”

En Facebook circula una imagen en la que se ve al papa Juan Pablo II abrazado por una representación de la Virgen, con velo azul y aureola azul claro. Está acompañada de un texto que indica: “El Vaticano recién autoriza esta foto...No se sabe por qué Juan Pablo II quiso mantener oculta esta foto por tantos años”. Agrega que la supuesta fotografía fue tomada por “responsables de la seguridad” en el momento en que Karol Wojtyla sufrió un atentado (13 de febrero de 1981 ). Pero no es así.

En realidad, se trata de una pintura, como se confirma en un desmentido publicado por la Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa ) hace más de cinco años, cuando circuló viralmente la misma falsedad.

Con una búsqueda inversa de imágenes en TinEye encontramos que la imagen circula, al menos, desde 2009 en internet. Con otra búsqueda, esta vez en Google Lens, hallamos publicaciones que desmienten que se trate de una supuesta foto “recién autorizada por El Vaticano”.

ACI Prensa divulgó el 21 de julio de 2018 un artículo sobre los detalles de la imagen, que en ese momento estaba viralizada. “Lo cierto es que la ’foto’ en cuestión no es tal sino una pintura al óleo del [sic ] la artista polaca Izabela Delekta-Wicińska, titulada ‘Totus tuus’, que es el lema que San Juan Pablo II eligió y que significa ’Todo tuyo’. Con ese lema el Papa peregrino quiso expresar su especial amor y devoción por la Virgen María”, se lee. Dos días después, InfoVaticana , un medio independiente que publica contenido de servicio a la Iglesia católica, replicó esa misma información .

La falsedad que circula en Facebook afirma, además, que “fueron muchos años de estudio sobre el revelado de esta increíble foto y por supuesto sobre la calidad de la película utilizada, ya que al primer momento del revelado no se lograba comprender la imagen porque no era muy nítida”. Sin embargo, los trazos y los colores usados denotan que es una pintura. Pese a ello, a juzgar por comentarios hechos a la publicación en redes, algunos usuarios se muestran crédulos ante el mensaje.

Según señala esa nota , la obra más famosa de la artista es precisamente Totus tuus, que representa la figura de Juan Pablo II en brazos de la Virgen María. Añade que el cuadro original fue donado al pontífice en Roma y que hay una segunda copia exhibida en el vestíbulo del Palacio de Arte de Cracovia, en Polonia.

Conclusión

Es falso que la imagen en la que se ve al papa Juan Pablo II abrazado por la Virgen María sea una fotografía que el pontífice “quiso mantener oculta” y que fue “recién autorizada por El Vaticano”. Se trata de una pintura de 1984 de la artista Izabela Delekta-Wicińska. La Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa) desmintió en 2018 que se tratara de una fotografía, como ya entonces afirmaban publicaciones virales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

