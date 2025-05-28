Cambiar Ciudad
Es falsa esa imagen de Daniel Ortega acostado en lo que parece ser una cama de hospital: fue creada con IA

Al chatbot de elDetector en WhatsApp nos enviaron una supuesta fotografía del gobernante de Nicaragua para que verificáramos su autenticidad: tres herramientas de detección de inteligencia artificial concluyeron que fue creada digitalmente. (Haz clic aquí para chatear con nosotros y enviarnos lo que quieras que verifiquemos).

Ortega pasó algunas semanas sin aparecer en público, lo que desató rumores sobre su salud. <br>
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / iStock / Captura del chatbot de WhatsApp de elDetector.

Una imagen del mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, en la que se le ve con los ojos cerrados y una bata a cuadros blancos y azules, acostado en lo que parece ser una cama de hospital, es falsa. La supuesta fotografía nos la hizo llegar un lector a nuestro chatbot de WhatsApp para que comprobáramos si era auténtica, pero en elDetector concluímos que se trata de una creación digital.

La imagen llegó a nuestro chatbot el sábado 24 de mayo de 2025, luego de que Ortega pasara algunas semanas sin aparecer en público, lo que desató rumores sobre su salud.

La imagen dio positivo a generación con IA

En elDetector realizamos una búsqueda de inversa de imágenes en Google Lens, que no dio ningún resultado. Algo muy poco probable si la foto fuera real, pues en ese caso, habría sido difundida por medios de comunicación de prestigio y estaría publicada en numerosos sitios web, debido a que Ortega es una figura política conocida internacionalmente.

Realizamos una búsqueda de palabras clave con el nombre del mandatario nicaragüense en Google y encontramos notas que comentan sobre la “reaparición” de Ortega el mismo sábado 24 de mayo por la noche, luego de haber pasado varios días ausente de los actos públicos. Estas publicaciones incluyen fotografías de él en las que se le ve notablemente más delgado –y con el cabello más canoso– que en la imagen que estamos verificando.

Finalmente, pasamos la imagen por tres herramientas gratuitas de verificación de creaciones con inteligencia artificial (IA) y todas señalaron que se trataba de una creación digital: WasItAI concluyó estar “bastante seguro” de que la imagen había sido creada con IA, AI or NOT apuntó que “probablemente había sido generada con IA” y Decopy AI le dio un “99.55% de probabilidad” de ser falsa.

Estas herramientas de detección no son 100% fiables, pero junto a la observación de la imagen y la investigación complementaria, en muchos casos nos pueden permitir ratificar que una imagen fue generada con IA.

Conclusión

Es falso que esa imagen de Daniel Ortega acostado en lo que parece ser una cama de hospital, sea real. La misma fue generada con inteligencia artificial, según nos ayudaron a confirmar tres herramientas gratuitas de detección de IA. Además, la imagen no se encuentra publicada en páginas web de medios de prestigio y en fotografías recientes del mandatario, que reapareció el sábado 24 de mayo de 2025 tras pasar varios días fuera del ojo público, se le ve mucho más delgado que en la imagen que nos hicieron llegar al chatbot de WhatsApp para que la verificáramos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

