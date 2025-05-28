Es falsa esa imagen de Daniel Ortega acostado en lo que parece ser una cama de hospital: fue creada con IA

Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / iStock / Captura del chatbot de WhatsApp de elDetector.

Ortega pasó algunas semanas sin aparecer en público, lo que desató rumores sobre su salud. <br>

Una imagen del mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, en la que se le ve con los ojos cerrados y una bata a cuadros blancos y azules, acostado en lo que parece ser una cama de hospital, es falsa. La supuesta fotografía nos la hizo llegar un lector a nuestro chatbot de WhatsApp para que comprobáramos si era auténtica, pero en elDetector concluímos que se trata de una creación digital.

La imagen llegó a nuestro chatbot el sábado 24 de mayo de 2025, luego de que Ortega pasara algunas semanas sin aparecer en público, lo que desató rumores sobre su salud.

La imagen dio positivo a generación con IA

En elDetector realizamos una búsqueda de inversa de imágenes en Google Lens, que no dio ningún resultado. Algo muy poco probable si la foto fuera real, pues en ese caso, habría sido difundida por medios de comunicación de prestigio y estaría publicada en numerosos sitios web, debido a que Ortega es una figura política conocida internacionalmente.

Realizamos una búsqueda de palabras clave con el nombre del mandatario nicaragüense en Google y encontramos notas que comentan sobre la “reaparición” de Ortega el mismo sábado 24 de mayo por la noche, luego de haber pasado varios días ausente de los actos públicos. Estas publicaciones incluyen fotografías de él en las que se le ve notablemente más delgado –y con el cabello más canoso– que en la imagen que estamos verificando.

Estas herramientas de detección no son 100% fiables, pero junto a la observación de la imagen y la investigación complementaria, en muchos casos nos pueden permitir ratificar que una imagen fue generada con IA.

Conclusión

Es falso que esa imagen de Daniel Ortega acostado en lo que parece ser una cama de hospital, sea real. La misma fue generada con inteligencia artificial, según nos ayudaron a confirmar tres herramientas gratuitas de detección de IA. Además, la imagen no se encuentra publicada en páginas web de medios de prestigio y en fotografías recientes del mandatario, que reapareció el sábado 24 de mayo de 2025 tras pasar varios días fuera del ojo público, se le ve mucho más delgado que en la imagen que nos hicieron llegar al chatbot de WhatsApp para que la verificáramos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

