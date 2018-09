La foto viral de ‘Survivor’, el gatito rescatado de las inundaciónes de Florence colgado al cuello de su dueño

La historia del hombre de la foto se conoce ahora porque el autor de la imagen, el reportero de The News Observer , Andrew Carter, contó los detalles en el medio de comunicación.

El hombre de la imagen se llama Robert Simmons y su gato, ' Survivor' (Sobreviviente, en español). Simmons estaba en su casa en New Bern cuando las lluvias y crecidas de las aguas provocadas por Florence lo dejaron atrapado.

Simmons vive en un vecindario al noroeste de New Bern, población que fue gravemente afectada por las lluvias de Florence y la crecida del cercano río Neuse.



Explicó que el agua transformó su calle en un "río" pero que no había llegado a entrar a su hogar. Al ver que no había escapatoria, y que por un tiempo no habría salida, prefirió ser evacuado.