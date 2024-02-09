Esa grieta en una calle de Madrid no es por lava de volcán: era una campaña promocional
Con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y reseñas del lanzamiento de la cuarta temporada de la serie Stranger Things en España, verificamos que el suelo no está agrietado por la presencia de lava, como afirma una publicación viralizada en TikTok.
Circula en TikTok un video viral, con más de 61,400 “me gusta” y compartido 19,900 veces, que según afirman muestra la aparición de “lava de un volcán en Madrid”, pero esto es falso. Las imágenes son de una promoción de la serie Stranger Things (Cosas extrañas), de Netflix, que se realizó en la capital de España hace dos años.
Lo comprobamos con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, así como con las reseñas del evento que se realizó en las calles de Madrid.
En el video de 21 segundos, que circula en TikTok y también en Facebook, se observa una grieta a lo largo de una calle. Las losas de cemento están levantadas, con rastros de haber sido quemadas. Hay gente que observa la grieta tras unas barandas. Al fondo, se ve una persona con un traje de protección amarillo que camina. La grabación está acompañada por la descripción: “Última hora…Confirmado! [sic] Lava de un volcán aparece en Madrid”. Pero es una falsedad.
Con una captura de pantalla del video, hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens. Los resultados nos llevaron a otras publicaciones en TikTok que muestran la misma grieta, desde diferentes ángulos o zonas de Madrid, bajo la etiqueta “StrangerThings”. Uno de los contenidos incluye la etiqueta #Demogorgon. Stranger Things es una serie de ciencia ficción y misterio creada para Netflix.
Demogorgon es, según una página para fanáticos de la serie, una “criatura humanoide depredadora que vivía en la dimensión paralela, conocida como el Mundo del Revés".
Con una búsqueda en Google, confirmamos que las imágenes forman parte de una campaña promocional de intriga de la serie que se realizó en mayo de 2022, en Madrid. En un video de YouTube, titulado “Presentación de ’Stranger Things 4’ en Madrid. ’¡Salió’ una gran grieta que conectó con el submundo!”, se ve la grieta en la calle y la gente observándola, al igual que en la publicación que estamos verificando.
Otra reseña, del 28 de mayo de 2022, relata que la puesta en escena –en la plaza del Callao, en el centro de Madrid– “emula el enigmático portal de donde escapó el Demogorgon del Mundo al Revés”, que se vería en la cuarta temporada de Stranger Things.
El 30 de mayo de 2022, el canal en YouTube de Netflix España publicó un video en cuya descripción se lee: “¿Llegaste a ver las grietas que se abrieron en Madrid y en Bilbao? ¡Tenemos una buena noticia! Oficialmente, se han cerrado las grietas. Ahora solo queda descubrir qué pasa con las grietas de Hawkins. ¿Dónde? En la nueva temporada de Stranger Things, ¡solo disponible en Netflix!”. En la grabación de 1:45 minutos se ven las grietas y se habla sobre el personaje de Demorgogon y sobre otros detalles del mundo de ficción que rodea la serie.
Además, encontramos que esta campaña de publicidad, llamada Global Rift Takeover (Toma mundial de la grieta), fue reseñada en el propio sitio de Netflix, así como por medios en los que cuentan que la promoción tuvo lugar en 14 países, incluido España. También ubicamos un video en el Twitter oficial de Stranger Things, del 1 de junio de 2022, que incluye imágenes de la promoción en diferentes ciudades y en el que puede verse la grieta en Madrid a partir del minuto 1:50.
Conclusión
Es falso que en Madrid apareció lava de un volcán, como afirma un video viralizado en TikTok y compartido también en Facebook. Las imágenes de una grieta levantando el piso de la calle y personas observándola corresponden a la promoción de la cuarta temporada de la serie Stranger Things, de Netflix, que se realizó en mayo de 2022 en Madrid y en ciudades de otros 13 países. Lo verificamos con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y las reseñas del evento. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.
