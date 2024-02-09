Cambiar Ciudad
elDetector

Esa grieta en una calle de Madrid no es por lava de volcán: era una campaña promocional

Con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y reseñas del lanzamiento de la cuarta temporada de la serie Stranger Things en España, verificamos que el suelo no está agrietado por la presencia de lava, como afirma una publicación viralizada en TikTok.

WhatsApp Image 2021-01-09 at 4.30.42 PM.jpeg
Por:
Dayimar Ayala Altuve.
Todo fue una puesta en escena para publicitar la cuarta temporada de <i>Stranger Things. </i>
Todo fue una puesta en escena para publicitar la cuarta temporada de <i>Stranger Things. </i>
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / captura de foto en X de Netflix España / captura de TikTok.

Circula en TikTok un video viral, con más de 61,400 “me gusta” y compartido 19,900 veces, que según afirman muestra la aparición de “lava de un volcán en Madrid”, pero esto es falso. Las imágenes son de una promoción de la serie Stranger Things (Cosas extrañas), de Netflix, que se realizó en la capital de España hace dos años.

PUBLICIDAD

Lo comprobamos con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, así como con las reseñas del evento que se realizó en las calles de Madrid.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:


En el video de 21 segundos, que circula en TikTok y también en Facebook, se observa una grieta a lo largo de una calle. Las losas de cemento están levantadas, con rastros de haber sido quemadas. Hay gente que observa la grieta tras unas barandas. Al fondo, se ve una persona con un traje de protección amarillo que camina. La grabación está acompañada por la descripción: “Última hora…Confirmado! [sic] Lava de un volcán aparece en Madrid”. Pero es una falsedad.

Con una captura de pantalla del video, hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens. Los resultados nos llevaron a otras publicaciones en TikTok que muestran la misma grieta, desde diferentes ángulos o zonas de Madrid, bajo la etiqueta “StrangerThings”. Uno de los contenidos incluye la etiqueta #Demogorgon. Stranger Things es una serie de ciencia ficción y misterio creada para Netflix.

Más sobre elDetector

La huida de otro tiroteo, una imagen de referencia y la foto alterada de un ataque en Múnich: tres publicaciones en redes que NO muestran al asesino de Charlie Kirk
6 mins

La huida de otro tiroteo, una imagen de referencia y la foto alterada de un ataque en Múnich: tres publicaciones en redes que NO muestran al asesino de Charlie Kirk

Noticias Univision
Los republicanos no son las únicas víctimas de la violencia política, de la que Trump culpa a la "izquierda radical"
7 mins

Los republicanos no son las únicas víctimas de la violencia política, de la que Trump culpa a la "izquierda radical"

Noticias Univision
Gavin Newsom NO firmó una ley para legalizar a inmigrantes ni anunció facilitarles viajes al extranjero: esa potestad es federal
4 mins

Gavin Newsom NO firmó una ley para legalizar a inmigrantes ni anunció facilitarles viajes al extranjero: esa potestad es federal

Noticias Univision
Obama NO dijo que se postulará en 2028 ni que arreglará “todos los errores de Trump”
3 mins

Obama NO dijo que se postulará en 2028 ni que arreglará “todos los errores de Trump”

Noticias Univision
¿Está manipulado el video de la lancha atacada por EEUU, como dice el gobierno de Venezuela? Esto es lo que sabemos
7 mins

¿Está manipulado el video de la lancha atacada por EEUU, como dice el gobierno de Venezuela? Esto es lo que sabemos

Noticias Univision
Videos en TikTok difunden falsamente que Claudia Sheinbaum ofreció “asilo político” a Nicolás Maduro
3 mins

Videos en TikTok difunden falsamente que Claudia Sheinbaum ofreció “asilo político” a Nicolás Maduro

Noticias Univision
La enfermedad de Trump NO es grave, ni hizo tres promesas para "redimir su alma"
5 mins

La enfermedad de Trump NO es grave, ni hizo tres promesas para "redimir su alma"

Noticias Univision
No hay "secuestros masivos" de niños en Virginia ni hay camiones de helado involucrados
6 mins

No hay "secuestros masivos" de niños en Virginia ni hay camiones de helado involucrados

Noticias Univision
Cifras oficiales contradicen los rumores y teorías sin evidencias en redes sociales de que la delincuencia está “fuera de control” en Minnesota
5 mins

Cifras oficiales contradicen los rumores y teorías sin evidencias en redes sociales de que la delincuencia está “fuera de control” en Minnesota

Noticias Univision
Chicago NO es un “campo de batalla” por el crimen: los datos contrastan lo que dice Trump (y las redes)
4 mins

Chicago NO es un “campo de batalla” por el crimen: los datos contrastan lo que dice Trump (y las redes)

Noticias Univision

Demogorgon es, según una página para fanáticos de la serie, una “criatura humanoide depredadora que vivía en la dimensión paralela, conocida como el Mundo del Revés".

Con una búsqueda en Google, confirmamos que las imágenes forman parte de una campaña promocional de intriga de la serie que se realizó en mayo de 2022, en Madrid. En un video de YouTube, titulado “Presentación de ’Stranger Things 4’ en Madrid. ’¡Salió’ una gran grieta que conectó con el submundo!”, se ve la grieta en la calle y la gente observándola, al igual que en la publicación que estamos verificando.

PUBLICIDAD

Otra reseña, del 28 de mayo de 2022, relata que la puesta en escena –en la plaza del Callao, en el centro de Madrid– “emula el enigmático portal de donde escapó el Demogorgon del Mundo al Revés”, que se vería en la cuarta temporada de Stranger Things.

El 30 de mayo de 2022, el canal en YouTube de Netflix España publicó un video en cuya descripción se lee: “¿Llegaste a ver las grietas que se abrieron en Madrid y en Bilbao? ¡Tenemos una buena noticia! Oficialmente, se han cerrado las grietas. Ahora solo queda descubrir qué pasa con las grietas de Hawkins. ¿Dónde? En la nueva temporada de Stranger Things, ¡solo disponible en Netflix!”. En la grabación de 1:45 minutos se ven las grietas y se habla sobre el personaje de Demorgogon y sobre otros detalles del mundo de ficción que rodea la serie.

Además, encontramos que esta campaña de publicidad, llamada Global Rift Takeover (Toma mundial de la grieta), fue reseñada en el propio sitio de Netflix, así como por medios en los que cuentan que la promoción tuvo lugar en 14 países, incluido España. También ubicamos un video en el Twitter oficial de Stranger Things, del 1 de junio de 2022, que incluye imágenes de la promoción en diferentes ciudades y en el que puede verse la grieta en Madrid a partir del minuto 1:50.

PUBLICIDAD

Conclusión

Es falso que en Madrid apareció lava de un volcán, como afirma un video viralizado en TikTok y compartido también en Facebook. Las imágenes de una grieta levantando el piso de la calle y personas observándola corresponden a la promoción de la cuarta temporada de la serie Stranger Things, de Netflix, que se realizó en mayo de 2022 en Madrid y en ciudades de otros 13 países. Lo verificamos con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y las reseñas del evento. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

PUBLICIDAD

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorFalsoDesinformación NetflixStranger ThingsEntretenimientoTikTokEspaña

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD