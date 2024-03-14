Es falso que ocurrió un gran sismo el 11 de marzo de 2024 en Japón

Según el Servicio Geológico de EEUU, en el último mes no ha habido sismos significativos en Japón.

Varias publicaciones con el video fueron difundidas en Facebook en marzo de 2024 y sumaban miles de reproducciones en pocos días. Alguna de ellas, incluso aporta datos como que el sismo fue de “6.8 grados” y dejó “varias personas heridas”.

En elDetector consultamos el sitio web del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) y encontramos que en los últimos 30 días no se ha producido ningún sismo “significativo” (de magnitud superior a 4.5) en Japón.

El 11 de marzo de 2024 lo que ocurrió en Japón fue la conmemoración del decimotercer aniversario del gran terremoto de 2011, de magnitud 9.1 y seguido de un tsunami . Un suceso que ocasionó alrededor de 20,000 muertes y provocó daños en la central nuclear de Fukushima, dejando áreas de esa ciudad inhabilitadas hasta hoy en día.

Hace unos días en elDetector también verificamos imágenes correspondientes a ese sismo de 2011 que estaban siendo difundidas en redes sociales como si correspondieran a un suceso ocurrido en 2024.

Conclusión

Es falso que el 11 de marzo de 2024 se produjo un terremoto en Japón, como hacen ver publicaciones compartidas en redes sociales. En los últimos 30 días no ha habido un sismo significativo en ese país, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Además, varias de las imágenes del clip fueron publicadas en internet en enero, tras el sismo que sacudió Japón el día de Año Nuevo. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

