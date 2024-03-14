Es falso que ocurrió un gran sismo el 11 de marzo de 2024 en Japón
Coincidiendo con el decimotercer aniversario del terremoto que devastó Japón el 11 de marzo de 2011, está siendo difundido un video con clips que no son actuales y que fueron compartidos, en su mayoría, tras otro sismo que sacudió ese país el 1 de enero de 2024.
Un video que lleva insertado el texto “Japón marzo 11 2024”, junto a tres emojis llorando, ha sido difundido en redes sociales esta semana dando la impresión de que las imágenes que muestran casas, autos y personas siendo sacudidas corresponden a un sismo ocurrido ese día. Sin embargo, esto no es así: en esa fecha se conmemoró el decimotercer aniversario del gran terremoto que devastó el país en 2011, pero no se registró ningún otro gran temblor. Además, clips incluidos en la grabación han circulado en internet en fechas previas, sobre todo tras otro sismo que azotó Japón el 1 de enero de 2024.
Varias publicaciones con el video fueron difundidas en Facebook en marzo de 2024 y sumaban miles de reproducciones en pocos días. Alguna de ellas, incluso aporta datos como que el sismo fue de “6.8 grados” y dejó “varias personas heridas”.
En elDetector consultamos el sitio web del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) y encontramos que en los últimos 30 días no se ha producido ningún sismo “significativo” (de magnitud superior a 4.5) en Japón.
Entonces, hicimos búsquedas inversas de imagen en Google a partir de capturas de pantalla de los clips incluidos en el video que estamos verificando y encontramos que varios de ellos fueron difundidos en redes sociales en fechas previas al 11 de marzo de 2024, sobre todo en enero de 2024 y relacionándolos con el terremoto de magnitud 7.5 que azotó ese país el primer día de este año.
El 11 de marzo de 2024 lo que ocurrió en Japón fue la conmemoración del decimotercer aniversario del gran terremoto de 2011, de magnitud 9.1 y seguido de un tsunami. Un suceso que ocasionó alrededor de 20,000 muertes y provocó daños en la central nuclear de Fukushima, dejando áreas de esa ciudad inhabilitadas hasta hoy en día.
Hace unos días en elDetector también verificamos imágenes correspondientes a ese sismo de 2011 que estaban siendo difundidas en redes sociales como si correspondieran a un suceso ocurrido en 2024.
Conclusión
Es falso que el 11 de marzo de 2024 se produjo un terremoto en Japón, como hacen ver publicaciones compartidas en redes sociales. En los últimos 30 días no ha habido un sismo significativo en ese país, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Además, varias de las imágenes del clip fueron publicadas en internet en enero, tras el sismo que sacudió Japón el día de Año Nuevo. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.
