Cambiar Ciudad
elDetector

Es falso que ocurrió un gran sismo el 11 de marzo de 2024 en Japón

Coincidiendo con el decimotercer aniversario del terremoto que devastó Japón el 11 de marzo de 2011, está siendo difundido un video con clips que no son actuales y que fueron compartidos, en su mayoría, tras otro sismo que sacudió ese país el 1 de enero de 2024.

Lissy De Abreu's profile picture
Por:Lissy De Abreu
Según el Servicio Geológico de EEUU, en el último mes no ha habido sismos significativos en Japón.
Según el Servicio Geológico de EEUU, en el último mes no ha habido sismos significativos en Japón.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / captura de Facebook.

Un video que lleva insertado el texto “Japón marzo 11 2024”, junto a tres emojis llorando, ha sido difundido en redes sociales esta semana dando la impresión de que las imágenes que muestran casas, autos y personas siendo sacudidas corresponden a un sismo ocurrido ese día. Sin embargo, esto no es así: en esa fecha se conmemoró el decimotercer aniversario del gran terremoto que devastó el país en 2011, pero no se registró ningún otro gran temblor. Además, clips incluidos en la grabación han circulado en internet en fechas previas, sobre todo tras otro sismo que azotó Japón el 1 de enero de 2024.

PUBLICIDAD

Varias publicaciones con el video fueron difundidas en Facebook en marzo de 2024 y sumaban miles de reproducciones en pocos días. Alguna de ellas, incluso aporta datos como que el sismo fue de “6.8 grados” y dejó “varias personas heridas”.

En elDetector consultamos el sitio web del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) y encontramos que en los últimos 30 días no se ha producido ningún sismo “significativo” (de magnitud superior a 4.5) en Japón.

Más sobre elDetector

Los agujeros en los sobres de votación para la consulta sobre la Proposición 50 en California NO son para ver la opción escogida
4 mins

Los agujeros en los sobres de votación para la consulta sobre la Proposición 50 en California NO son para ver la opción escogida

Noticias Univision
Ese video de hombres encapuchados vitoreando NO muestra a Hamas celebrando el alto al fuego en Gaza
4 mins

Ese video de hombres encapuchados vitoreando NO muestra a Hamas celebrando el alto al fuego en Gaza

Noticias Univision
Ni Trump terminó ocho guerras ni el gobierno de Biden “no hizo nada” con los Acuerdos de Abraham: verificamos al presidente en su discurso en Israel
7 mins

Ni Trump terminó ocho guerras ni el gobierno de Biden “no hizo nada” con los Acuerdos de Abraham: verificamos al presidente en su discurso en Israel

Noticias Univision
Trump, el Proyecto 2025 y las políticas de inmigración (parte II)
16 mins

Trump, el Proyecto 2025 y las políticas de inmigración (parte II)

Noticias Univision
Trump, el Proyecto 2025 y las políticas de inmigración (parte I)
16 mins

Trump, el Proyecto 2025 y las políticas de inmigración (parte I)

Noticias Univision
Lluvia de falsedades sobre Bad Bunny en el Super Bowl: ni Coca-Cola ni Elon Musk retiraron su patrocinio
5 mins

Lluvia de falsedades sobre Bad Bunny en el Super Bowl: ni Coca-Cola ni Elon Musk retiraron su patrocinio

Noticias Univision
Esa foto NO muestra la detención de un niño pequeño durante las redadas de ICE en Chicago: es una vieja escena padre-hijo
4 mins

Esa foto NO muestra la detención de un niño pequeño durante las redadas de ICE en Chicago: es una vieja escena padre-hijo

Noticias Univision
Donald Trump no ha firmado una ley que prohíba el envío de remesas por parte de inmigrantes indocumentados
3 mins

Donald Trump no ha firmado una ley que prohíba el envío de remesas por parte de inmigrantes indocumentados

Noticias Univision
Es falso ese comunicado de prensa que afirma que Donald Trump fue descalificado del Premio Nobel de la Paz
3 mins

Es falso ese comunicado de prensa que afirma que Donald Trump fue descalificado del Premio Nobel de la Paz

Noticias Univision
El papa León XIV NO dijo: “Trump no juegues con el nombre de Dios”
6 mins

El papa León XIV NO dijo: “Trump no juegues con el nombre de Dios”

Noticias Univision

Entonces, hicimos búsquedas inversas de imagen en Google a partir de capturas de pantalla de los clips incluidos en el video que estamos verificando y encontramos que varios de ellos fueron difundidos en redes sociales en fechas previas al 11 de marzo de 2024, sobre todo en enero de 2024 y relacionándolos con el terremoto de magnitud 7.5 que azotó ese país el primer día de este año.

El 11 de marzo de 2024 lo que ocurrió en Japón fue la conmemoración del decimotercer aniversario del gran terremoto de 2011, de magnitud 9.1 y seguido de un tsunami. Un suceso que ocasionó alrededor de 20,000 muertes y provocó daños en la central nuclear de Fukushima, dejando áreas de esa ciudad inhabilitadas hasta hoy en día.

Hace unos días en elDetector también verificamos imágenes correspondientes a ese sismo de 2011 que estaban siendo difundidas en redes sociales como si correspondieran a un suceso ocurrido en 2024.

PUBLICIDAD

Conclusión

Es falso que el 11 de marzo de 2024 se produjo un terremoto en Japón, como hacen ver publicaciones compartidas en redes sociales. En los últimos 30 días no ha habido un sismo significativo en ese país, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Además, varias de las imágenes del clip fueron publicadas en internet en enero, tras el sismo que sacudió Japón el día de Año Nuevo. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Relacionados:
elDetectorFalsosismoterremotoDesinformación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD