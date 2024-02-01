Es falso que esta foto muestre a un francotirador israelí asesinado en el conflicto con Hamas

La imagen es solo una parte escogida de una foto más amplia.

Es falso que el soldado israelí que aparece tumbado en el suelo en esa imagen compartida en Facebook esté muerto: está descansando junto con otros compañeros en un momento de la contraofensiva de Israel a Hamas, a pocos días del ataque del grupo islamista el 7 de ocubre de 2023 , como confirma la fotografía original.

“El Capitán 'Shafas Lavier', el francotirador más mortífero del ejército israelí y comandante de la unidad de francotiradores de la Brigada del Golán, fue liquidado por un francotirador Qassam. Llamado hace una semana para atacar al terrorífico francotirador de Hamas en Khan Yunis, ¡pero él se convirtió en el objetivo!”, dice el texto que acompaña la foto, en la que observamos al militar tumbado en el suelo, con la cabeza ladeada a la derecha y con un arma larga apoyada en su brazo derecho.

Tomando un descanso

El soldado que aparece en la imagen no presenta signos a simple vista de haber recibido un impacto de bala, ni se aprecia sangre en alguna parte de su cuerpo. Tampoco se observan sangre, balas o escombros en la hierba sobre la que está tumbado. En la esquina superior izquierda de la imagen se ve lo que parece ser el hombro de otro soldado.

A partir de todo esto, hicimos una búsqueda en Google con las palabras clave, en inglés, “soldados israelíes descansando” , y encontramos una publicación en X (antes Twitter) en la que aparece la misma imagen analizada, pero más amplia, en su totalidad . En ella vemos que el hombro recortado pertenece a otro militar que está estirado sobre la hierba y que, al fondo, están otros soldados, sentados o recostados contra una pared.

El texto del post dice en inglés que la foto “fue tomada el 13 de octubre y muestra a varios soldados de las IDF [Fuerzas de Defensa de Israel, por sus siglas en inglés] descansando en el kibutz Be'eri”. Una búsqueda inversa en Google de esta instantánea revela que fue publicada, por ejemplo, por The National News, medio con base en los Emiratos Árabes Unidos, y que atribuye la fotografía a la agencia de noticias Reuters.

Con ambos datos, fecha de publicación y medio propietario, una búsqueda en la sección de fotos de Reuters confirma que fue tomada por uno de sus fotógrafos y que lo que vemos en la imagen analizada no es un francotirador israelí muerto por los disparos de un miembro de Hamas.

En la descripción de la fotografía, atribuida a Amir Cohen, se lee, en inglés: “Soldados israelíes cansados descansan sobre un trozo de hierba en el kibutz Be’eri, tras una infiltración masiva de hombres armados de Hamas desde la Franja de Gaza, en el sur de Israel, 13 de octubre de 2023”.

Conclusión

Es falso que la foto que circula en redes muestre a un soldado israelí muerto por los disparos de un francotirador de Hamas. Una búsqueda con palabras clave en Google revela que es parte de una imagen más amplia, en la que se ven a otros soldados también en el suelo, recostados o sentados. Una búsqueda inversa de la imagen completa en Google confirma que todos los soldados que aparecen en la instantánea están descansando, como se puede comprobar en la descripción de la foto original hallada en Reuters. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

