Esas cuatro fotos desinforman sobre un supuesto tsunami que NO ocurrió tras el reciente terremoto de 7.7 en Tailandia y Myanmar

Comprobamos la falsedad de la afirmación con datos oficiales de lo que ocurrió tras el movimiento de magnitud 7.7 y con búsquedas inversas de imágenes en Google Lens, que nos llevaron al contexto real de las fotos que circulan en redes sociales: cuatro eventos distintos, en cuatro países diferentes, y anteriores al sismo en Tailandia y Myanmar.

No son ni actuales, ni de Tailandia o Myanmar

“Hace minutos: Terremoto de magnitud 7.7 acaba de causar un Tsunami en...Ver mas”, se lee en una publicación difundida en Facebook el mismo 28 de marzo, que sugiere que hubo un tsunami tras el terremoto de magnitud 7.7 en Tailandia y Myanmar. Eso es falso, y las imágenes con las que supuestamente ilustran esa afirmación son anteriores al terremoto, y en cuatro países distintos a los que fueron azotados por el temblor.

Además, la afirmación no cierra la idea de dónde supuestamente ocurrió el tsunami, pero se publicó justodespués del movimiento sísmico, y se refiere a la magnitud del mismo.

En una primera fotografía (cuadro rojo), se ve un mar de altas olas, agitado, llevándose por el medio casas, embarcaciones y carros, así como tomando espacios hacia una carretera. Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, da como resultado principal que se trata del terremoto y tsunami de Fukushima , en 2011. Otro resultado nos llevó a la página web de un grupo multinacional de marina de Chipre, donde hay un resumen sobre el terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011 , en Japón. El artículo tiene la imagen que circula en marzo de 2025, como si fuese de Tailandia.

Una fotogalería de Univision Noticias, para conmemorar los 10 años del terremoto de Fukushima , Japón, tiene también la imagen que circula actualmente en Facebook, mostrando el cambio entre 2011 y 2021, en la región de Miyako.

Una segunda fotografía en redes sociales (cuadro verde) muestra una zona inundada de aguas marrones, con carros tapiados casi hasta el techo. Con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, determinamos que no es Tailandia o Myanmar, sino una inundación en enero de 2025, en Florianópolis y Camboriú , Brasil.

C5N, un canal de televisión argentino , reportó el 17 de enero de 2025 las inundaciones en Brasil , y allí está la fotografía que afirman falsamente en redes sociales que es del terremoto de magnitud 7.7.

La tercera imagen (cuadro azul), en la que se ve, igualmente, una inundación de aguas marrones, pero con un carro rojo, uno negro y uno blanco siendo arrastrados por la fuerza del agua, tampoco es del terremoto de Tailandia o Myanmar.

La última imagen (cuadro amarillo), en la que se ve un gran agujero en una carretera, y un pequeño camión blanco con rojo dentro de él, tampoco es del reciente desastre natural en Tailandia o Myanmar, que ha dejado como consecuencia más de 2,000 muertos . La búsqueda inversa de imágenes en Google Lens arrojó que la foto es de las inundaciones en Bahía Blanca, Argentina, a principios de marzo de 2025.

Conclusión

Es falso que esas cuatro imágenes que circulan en Facebook en marzo de 2025, sean un registro de lo que pasó tras el terremoto de magnitud 7.7 en Tailandia o Birmania, pues en esos países no hubo alerta de tsunami ni se produjo ninguno. Las fotografías que se usan para afirmar lo del tsunami, son de cuatro eventos distintos, previos al temblor, y en cuatro países distintos. Comprobamos el desastre natural al que corresponden y sus fechas, con búsquedas inversas de imágenes en Google Lens. Los resultados arrojaron que una es del terremoto y posterior tsunami en Fukushima, en 2011; otro de la DANA que azotó España a finales de octubre de 2024; una de una inundación en Florianópolis y Camboriú, en Brasil; y finalmente una foto del temporal en Bahía Blanca, Argentina, a principio de marzo de 2025. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

