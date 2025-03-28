Más de 700 muertos tras devastador terremoto en Myanmar y Tailandia

Video Testigos graban el momento del colapso de un edificio en construcción tras el terremoto en Bangkok

Un devastador terremoto de magnitud 7.7 con epicentro en Myanmar mató a más de 700 personas en ese país y en Tailanda este vierne,s causando además enorme destrucción en varios países del sureste asiático. La mayoría, 694, murieron en Myanmar.

En Tailandia, las autoridades declararon el estado de emergencia en Bangkok, donde un edificio en construcción se vino abajo (ver video arriba). En ese país, la cifra de muertos ascendió a 10.

Unas 1,700 personas resultaron heridas en Myanmar, donde las autoridades creen que el número de víctimas mortales aumentará considerablemente mientras se tiene una dimensión exacta de la emergencia.

"Se espera que el número de muertos y heridos aumente", declaró el jefe del gobierno militar de Myanmar, general Min Aung Hlaing, en un discurso televisado del viernes.

El epicentro del sismo se situó en Myanmar, a 10 millas de la ciudad de Sagaing y 30 millas al este de la ciudad de Monywa. El primer gran terremoto se produjo sobre las 12:50 hora local (06:20 GMT), indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Unos doce minutos más tarde se registró otro muy cerca de magnitud 6.4.

"Por el momento, unas 20 personas murieron tras llegar a nuestro hospital. Muchas personas resultaron heridas", declaró en un balance inicial un médico del hospital general de Naipyidó, donde los pacientes recibieron atención en el exterior debido a los daños sufridos por el edificio. La entrada del servicio de urgencias se derrumbó.

La severidad de la destrucción llevó a la aislacionista junta militar que gobierna el país desde un golpe de Estado en 2021 a hacer un inusual llamamiento a la ayuda internacional. "Queremos que la comunidad internacional envíe ayuda humanitaria lo antes posible", le dijo a la AFP el portavoz de la junta, Zaw Min Tun.

El hospital al que eran trasladados los heridos también fue devastado por el terremoto. (Photo by Sebastien BERGER / AFP) (Photo by SEBASTIEN BERGER/AFP via Getty Images) Imagen SEBASTIEN BERGER/AFP via Getty Images



En Bangkok, el viceprimer ministro, Phumtham Wechayachai, les dijo a los periodistas que al menos tres trabajadores habían muerto y 81 más quedaron atrapados en el interior de un edificio de 30 pisos en construcción que se desplomó cerca del popular mercado Chatuchak de Bangkok.

Un impactante video en redes sociales muestra el momento en que, con una grúa encima, se derrumba en medio de una nube de polvo, mientras la gente alrededor gritaba y corría. Fuentes médicas citadas por AFP reportaron que unos 40 obreros habían quedado atrapados.

USGS y el centro GFZ de geociencias de Alemania informaron que el temblor ocurrió a 10 kilómetros de profundidad, lo cual es relativamente superficial.

Imagen de vecinos de un edificio derrumbado cerca del mercado Chatuchak, en Bangkok. (Photo by Lauren DeCicca/Getty Images) Imagen Lauren DeCicca/Getty Images



El área metropolitana de Bangkok alberga a más de 17 millones de personas, muchas de las cuales viven en apartamentos de gran altura. Residentes asustados salieron en masa de los condominios y hoteles en el densamente poblado centro de Bangkok. Permanecieron en las calles, buscando resguardarse del sol durante los minutos posteriores al terremoto.

El sismo fue lo suficientemente fuerte como para provocar que el agua se saliera de las piscinas, algunas en lo alto de los rascacielos. Muchos edificios fueron evacuados mientras se tambaleaban en este inusual sismo.

El Departamento de Prevención de Desastres de Tailandia informó que el terremoto se sintió en casi todas las regiones del país. La primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, convocó a una reunión de emergencia para evaluar el impacto del sismo.

"Es el temblor más fuerte que he sentido en mi vida"

En la capital tailandesa, oficinas y comercios fueron rápidamente evacuados ante la magnitud del temblor. Además, algunos servicios de metro y tren ligero quedaron suspendidos.

"Lo escuché y estaba durmiendo en casa. Corrí tan lejos como pude del edificio en pijama", le dijo a AFP Duangjai, residente de Chiang Mai, una turística ciudad en el norte de Tailandia.

Sai, vecino de 76 años de la misma ciudad, salió también corriendo de la tienda de conveniencia donde trabaja. "Es el temblor más fuerte que he sentido en mi vida", dijo.

Si bien la zona donde se produjo el terremoto es propensa a terremotos, estos no suelen ser tan grandes y es raro que se sientan en la capital tailandesa, que se encuentra en un delta fluvial y tiene un riesgo moderado de terremotos.

April Kanichawanakul, quien trabaja en un edificio de oficinas en Bangkok, al principio ni siquiera se dio cuenta de que era un terremoto, el primero que experimentaba. "Pensé que estaba mareada", dijo a AP.

Ella y sus colegas bajaron corriendo desde el décimo piso de su edificio y esperaron afuera la señal de que era seguro volver a entrar.

Myanmar declara estado de emergencia en seis regiones afectadas por el terremoto

El terremoto llegó también a la provincia china de Yunnan, limítrofe con Myanmar, según el Centro de Redes Sísmicas de China (CENC), que inicialmente calibró su magnitud en 7.9.

La junta militar en el poder en Myanmar declaró el estado de emergencia en seis regiones y estados, incluyendo la capital, Naipyidó, y Mandalay. No quedó claro el significado de la declaración, ya que todo el país se encuentra en estado de emergencia desde 2021.

Min Aung Hlaing (C), jefe de la junta militar birmana, visitó un hospital que atendía a sobrevivientes del terremoto. (Photo by Sai Aung MAIN / AFP) (Photo by SAI AUNG MAIN/AFP via Getty Images) Imagen SAI AUNG MAIN/AFP via Getty Images



En Naypyidaw , la capital de Myanmar, el terremoto dañó santuarios religiosos, provocando que algunas partes se desprendieran, y también algunas viviendas, mientras que en Mandalay, el terremoto derribó varios edificios, incluido el monasterio Ma Soe Yane, uno de los más grandes de la ciudad, y dañó el antiguo palacio real.

Christian Aid informó que sus socios y colegas presentes en el área informaron que una presa se rompió en la ciudad, provocando el aumento del nivel del agua en las zonas cercanas.

Un video publicado en línea mostró a monjes con hábitos en la calle grabando el monasterio de varios pisos antes de que se derrumbara repentinamente. No se supo de inmediato si hubo heridos.

En la región de Sagaing un puente de 90 años se derrumbó, y algunos tramos de la carretera que conecta Mandalay con Yangón, la ciudad más grande de Myanmar, también resultaron dañados.

El ejército arrebató el poder al gobierno electo de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021 y ahora está involucrado en una sangrienta guerra civil con milicias establecidas y milicias prodemocráticas de reciente formación.

Las fuerzas gubernamentales han perdido el control de gran parte de Myanmar, y muchos lugares son extremadamente peligrosos de acceder o simplemente están fuera del alcance de los grupos de ayuda humanitaria. Más de 3 millones de personas han sido desplazadas por los combates y casi 20 millones se encuentran en necesidad, según las Naciones Unidas.

La Cruz Roja afirmó que la caída de cables eléctricos agravó las dificultades para sus equipos que intentaban llegar a varias zonas gravemente afectadas.

"Este desastre ha dejado a la gente devastada y necesitada de agua potable, alimentos y refugio", declaró Julie Mehigan, directora de Christian Aid para Asia, Oriente Medio y Europa. "Myanmar es uno de los países menos desarrollados del mundo. Incluso antes de este desgarrador terremoto, sabíamos que el conflicto y el desplazamiento habían dejado a innumerables personas en situación de necesidad real".

Los terremotos en Myanmar son relativamente habituales. Entre 1930 y 1956, seis sismos de magnitud 7 o superior se registraron en la falla de Sagaing, que recorre de norte a sur el centro del país, según el USGS.

El vertiginoso ritmo de desarrollo de las ciudades birmanas, combinado con infraestructuras precarias y una deficiente planificación urbanística, hacen el país vulnerable ante terremotos y otros desastres.

El sistema de salud local está saturado, especialmente en las zonas rurales, y el país vive sumido en la inestabilidad desde un golpe militar.