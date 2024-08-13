Cómo las multitudes que han comenzado a apoyar a Harris se han vuelto un motivo de preocupación (y mentira) para Trump

Tras sus críticas al origen racial e, incluso, la risa de la vicepresidenta Kamala Harris, una nueva cuestión está ahora en el punto de mira de Donald Trump y ya se convirtió en su más reciente motivo de ataque al Partido Demócrata: el número de personas que acuden a sus mítines.

El expresidente está teniendo dificultades para encontrar su equilibrio político y una estrategia efectiva frente a su nueva rival por la presidencia. Trump se mostraba tranquilo y confiado teniendo que competir con Joe Biden, pero tras la retirada del presidente, el ánimo y nerviosismo de los republicanos por los apoyos que está sumando Harris son más que evidentes.

Las encuestas de intención de voto reafirman este cambio en la carrera electoral, y la demócrata ya lidera ligeramente en el promedio de sondeos estadounidenses. Un estudio reciente de The New York Times y el Siena College muestra que Harris tiene una ventaja de cuatro puntos porcentuales en estados clave como Wisconsin, Michigan y Pensilvania.

Esos resultados se reflejan también en los actos públicos de Harris, donde se han venido observando miles de asistentes en sus últimos mítines que parecen haberse contagiado de una energía renovada por la candidatura demócrata, tras el desencanto vivido durante los últimos días de Biden en la carrera por la Casa Blanca.

Y este apoyo público de su rival está preocupando a Trump, que está optando de nuevo por una práctica ya recurrente en su estrategia: realizar afirmaciones falsas.

Ocurrió este domingo, cuando el expresidente aseguró sin pruebas que una foto que muestra a miles de personas reunidas la semana pasada para ver llegar a Harris al aeropuerto de Detroit era “falsa” y que su equipo de campaña usó inteligencia artificial para ocultar que “no había nadie”.

Su mentira quedó fácilmente al descubierto cuando todos los periodistas y medios que hicieron la cobertura de ese acto electoral publicaron imágenes y videos que mostraban la alta afluencia de público en el evento, que desmentían rotundamente las palabras de Trump.

De hecho, Trump también insinuó que Harris había fingido la presencia de multitudes en otros mítines y sugirió incluso que su candidatura presidencial fuera invalidada.

“Lo mismo está sucediendo con sus falsas ‘multitudes’ en sus discursos. Debería ser descalificada porque la creación de una imagen falsa es interferencia en las elecciones. ¡Cualquiera que haga eso, hará trampa en cualquier cosa!”, escribió en su red Truth Social.

Donald Trump compartió esta imagen de Kamala Harris llegando al aeropuerto de Detroit ante miles de personas y asegurando falsamente que fue modificada con inteligencia artificial. Imagen Truth Social

Demócratas y medios de verificación desmienten que la foto de Harris ante miles de personas sea falsa

Este lunes, la campaña de Harris confirmó que la famosa foto fue tomada por un miembro del equipo y que en ningún caso fue modificada con inteligencia artificial.

La agencia AP pidió que analizara la imagen a Hany Farid, profesor de la Universidad de Berkeley en California y especialista en ciencia forense digital y desinformación.

El experto usó dos modelos diseñados para detectar patrones de inteligencia artificial generativa y no encontró ninguna evidencia de manipulación.

Farid aseguró haber comparado varias versiones de la foto y que la única alteración que detectó fue un simple cambio de brillo o contraste, y tal vez una mayor nitidez. Agregó que muchas otras imágenes y videos del evento del miércoles pasado muestran el mismo entorno.

Trump comenzó a impulsar estas falsas teorías sobre la foto de la campaña de Harris unos días después de que el jueves fuera preguntado por periodistas sobre las multitudes que estaban asistiendo a los mítines de su rival demócrata. Trump aseguró que nadie atrae tanta gente como él.

"He hablado con las multitudes más grandes. Nadie ha hablado ante multitudes más grandes que yo", afirmó Trump en su primera conferencia de prensa desde que Harris se convirtió en la candidata presidencial demócrata.

Entonces decidió comparar, sin ningún fundamento, el público que asistió a su discurso frente a la Casa Blanca el 6 de enero de 2021 -cuando llamó a sus seguidores a protestar en el Capitolio tras la victoria electoral de Joe Biden- con la multitud que asistió al famoso discurso en el que Martin Luther King pronunció la frase I have a dream (“Tengo un sueño”) en 1963 en el Monumento a Lincoln de Washington DC.

Sin embargo, esto fue otra gran falsedad del republicano. Aproximadamente 250,000 personas asistieron a la marcha en la que King pronunció su discurso, según el Servicio de Parques Nacionales de EEUU. En cambio, al discurso de Trump en 2021 asistieron al menos 10,000 personas, según informó AP en aquel momento.

Por qué algunos republicanos recomendaron a Trump cambiar de estrategia electoral

Esta y otras afirmaciones obviamente falsas le valieron duras críticas a Trump por quienes creen que mentir no es la mejor estrategia para hacer frente a la candidatura demócrata. Algunos expertos llegaron a cuestionar la salud mental de Trump y apuntaron a un posible “deterioro cognitivo” tras sus últimos discursos repletos de falsedades y mensajes inconexos e incoherentes.

Incluso, algunos de los principales asesores y partidarios de Trump instaron al expresidente a centrar sus críticas en las políticas de Harris y hablar más sobre asuntos de la frontera y la economía del país.

"Dejen de cuestionar el tamaño de sus multitudes", recomendó el expresidente republicano de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy en una entrevista este lunes con Fox News.

La campaña de Harris aprovechó este debate sobre las multitudes de cada candidato para atacar a Trump en un comunicado titulado “Nueve días desde el último evento de Trump en un estado clave”.

“(Trump) está muy enojado por el tamaño de las multitudes, afirmando que todo es falso y generado por inteligencia artificial. (¿Quizás si hiciera campaña también conseguiría multitudes?)”, se pregunta de forma irónica en el texto publicado por los demócratas.

“Como si a alguien le importara el tamaño de la multitud ni nada por el estilo”, dijo en tono burlón Tim Walz, candidato a vicepresidente por los demócratas, tras lo que recibió una fuerte ovación en un mitin reciente.

El historial de afirmaciones falsas pronunciadas por Trump

Aunque la cuestión de quién atrae a más público no es la única teoría infundada que Trump está esparciendo en las últimas semanas.

Por ejemplo, tras la salida de Biden de la carrera electoral -a quien aventajaba en las encuestas de intención de voto, especialmente tras la cuestionada actuación del presidente en el debate electoral-, ahora Trump asegura sin ninguna prueba que su exrival querría volver a la campaña, una posibilidad que él apoyaría dado que su apoyo era notablemente menor que el logrado hasta ahora por Harris.

“Le quitaron la presidencia a Joe Biden”, dijo Trump la semana pasada. “No soy su fan, como probablemente se habrán dado cuenta. Tuvo un debate duro. Pero eso no significa que se le haga a un lado así como así”.

"¿Cuáles son las posibilidades de que el corrupto Joe Biden, el peor presidente en la historia de EEUU, cuya presidencia le fue robada inconstitucionalmente por Kamabla, (…) arruine la Convención Nacional Demócrata e intente recuperar la nominación, comenzando por desafiarme a otro debate?", escribió el expresidente en redes sociales.

Durante meses, la edad y la aptitud física y mental de Biden para ser reelegidos fue una de las claves de la campaña republicana para atacar a su rival. Sin embargo, Trump parece ahora estar batallando para encontrar un flanco desde el que atacar con efectividad a Harris, a jugar por las últimas encuestas que le dan a ella la victoria.

Entre otras cuestionadas estrategias, Trump se centró en criticar aspectos como la propia risa de Harris, asegurando que ríe demasiado y en momentos inapropiados.

"Yo la llamo laughing Kamala (algo así como ‘Kamala la risueña’)", dijo Trump en un mitin en julio. "¿La han visto reír alguna vez? Está loca. Se puede saber mucho de alguien por su risa... Ella está loca".

También optó incluso por atacar su origen racial, al asegurar que repentinamente “se volvió negra” (sugiriendo que lo hacía para atraer votos de la población afroestadounidense) pese a ser hija de padre jamaicano y de madre india

"No sabía que era negra hasta hace unos años, cuando por casualidad se volvió negra y ahora quiere que la conozcan como negra. Así que, no sé, ¿es india o es negra?", dijo Trump.

Sin embargo, también en este caso, los medios tardaron poco tiempo en desmentir la afirmación de Trump y encontrar muchos momentos en el pasado en los que Harris ya se identificó consistentemente como una mujer negra a lo largo de su carrera política.

