Esa foto del Secretario de Transporte de EEUU usando un dispositivo para amamantar está manipulada

La imagen que usaron para superponer la cara de Buttigieg salió de un video que circula desde hace cinco años.

La cara del funcionario fue superpuesta sobre la fotografía del promocional de un dispositivo japonés, lanzado en 2019, es decir hace cinco años, para que los hombres pudieran “amamantar” a sus hijos.

La foto manipulada de Buttigieg volvió a circular a finales de julio, antes de que Kamala Harris eligiera a Tim Walz como su compañero para la vicepresidencia, y se rumoraba que Buttigieg era uno de los nombres que podía hacer fórmula con Harris.

El hombre en la imagen original es de origen asiático

“Buttigieg, acaba de expresar que 'JD Vance' el compañero de papeleta escogido por Donald Trump, 'is just weird' en otras palabras el dijo que 'JD Vance es un tipo raro'. ?”, se lee en una publicación de Facebook acompañada de la imagen de Buttigieg, supuestamente, con un suéter manga larga gris, un plástico en forma de pecho, atado desde su hombro derecho, y un bebé en brazos, en medio de una sala en la que se ven del lado izquierdo un portarretarto y unas macetas.

Con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens hallamos, en sus concordancias exactas , que desde 2019 circula la imagen de un hombre de origen asiático con el mismo pecho de plástico que atribuyen a Buttigieg, promocionando el dispositivo de la empresa japonesa Dentsu.

Un artículo en KVUE, filial de ABC News en Austin , Texas, tiene un video en el que se muestra el “asistente de enfermería para padres destinado a ayudar a los papás a amamantar a sus bebés”. El video muestra en el segundo 10 a un hombre asiático , con un suéter manga larga gris (recuadros rojos), un plástico en forma de pecho (recuadros verdes), atado desde su hombro derecho, y un bebé en brazos (recuadros amarillos), en medio de una sala en la que se ven del lado izquierdo un portarretarto y unas macetas (recuadros azules) y unos cojines naranja, negro y amarillo; y del lado derecho una puerta. Todo coincide con la supuesta imagen del Secretario de Transporte que circula en Facebook.

Fuente: Captura de Facebook y web de la la empresa Dentsu.

Ya con el dato de que la empresa japonesa Dentsu creó el aparato , desde elDetector hicimos una búsqueda que nos llevó a un comunicado de prensa del 1 de julio de 2019 , donde describen que el objetivo era “crear un dispositivo portátil que permitiera a un padre amamantar y arrullar a su bebé para que se duerma de la misma manera que lo hace una madre. El producto, que tiene la forma de los pechos de una mujer y está equipado con un tanque de leche interno, se acerca bastante a recrear la experiencia de un bebé al beber leche del pecho de su madre”.

El comunicado tiene un video explicativo, el mismo que publicó KVUE, y que muestra al hombre de origen asiático y no a Buttigieg.

Conclusión

Es falso que el Secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, esté usando un dispositivo para amamantar, como se ve en una fotografía que circula en redes sociales. La imagen está manipulada, pues la cara de Buttigieg fue superpuesta en la foto del promocional de un dispositivo japonés, lanzado en 2019, para que los hombres pudieran “amamantar”. Comprobamos la manipulación con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y la información oficial del aparato de la empresa Dentsu. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

