Harris entrevistó a potenciales compañeros de fórmula, mientras Kelley y Shapiro recibieron críticas

Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, entrevistó este fin de semana a los aspirantes a ser su compañero de fórmula, y se espera que revele tan pronto como este lunes su decisión.

Si bien el Partido Demócrata buscó rápidamente mostrarse unido detrás de la figura de Harris como candidata, impulsada por Joe Biden, no ha ocurrido lo mismo con el posible vicepresidente, ya que tanto el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, como el senador por Arizona, Mark Kelly, han enfrentado críticas de parte de algunas organizaciones y activistas.

Esto ha hecho, según dijeron fuentes a CNN, que se haya puesto un renovado foco en la posible candidatura del gobernador de Minnesota, Tim Walz, a pesar de no ser este un estado clave para la contienda.

El equipo de Harris dijo que ella habló con seis posibles alternativas este fin de semana antes de efectuar el anuncio, lo cual se prevé que ocurra el lune pues el martes ella y quien sea elegido se presentarán juntos en un mitin en Filadelfia. Luego se prevé que visiten otros seis estados muy reñidos.

Además de Shapiro, Kelly y Waltz, Harris habría entrevistado también al gobernador de Illinois, JB Pritzker; al de Kentucky, Andy Beshear, y el secretario de Transporte, Pete Buttigieg.

En los últimos días de la búsqueda acelerada de un compañero de fórmula, y una vez que los abogados terminaron su exhaustivo trabajo de investigación y entrevistas previas con los candidatos, Harris se está centrando en encontrar un compañero que comparta sus mismos valores y tenga química con ella, a la vez que sea competente para el cargo, aseguran fuentes cercanas.

Las fuentes citadas por CNN dijeron que la vicepresidenta lo que más está considerando es la elegibilidad. “Analizará qué aporta una persona a la candidatura. ¿Ayudará en los estados en disputa? ¿Equilibrará la candidatura?”, dijo una de las fuentes a la cadena.

Según el reporte de CNN, la vicepresidenta está sopesando la decisión junto con su esposo, Doug Emhoff, y un pequeño círculo de confidentes, entre los que estarían Eric Holder, ex fiscal general de Estados Unidos y quien fuera su segundo al mando en el Departamento de Justicia, Tony West, cuñado de Harris.

De acuerdo con múltiples fuentes, tras las entrevistas del sábado se esperaba descartar ya a algunos candidatos.

Las críticas a Mark Kelley y Josh Shapiro

Los detractores de Mark Kelly y Josh Shapiro han incrementado sus críticas a medida que Harris se acerca a escoger un compañero de fórmula. Algunos grupos sindicales han criticado a Kelly alegando que el senador de Arizona se opone a un proyecto de ley que aseguran que impulsaría la creación de sindicatos, pero su oficina ha dicho que él votaría a su favor en la Cámara Alta.

A pesar de eso, Shawn Fain, presidente del sindicato United Auto Workers, anunció que aunque apoyan a Harris, sus 370,00 miembros no respaldan a Kelly como su compañero de fórmula. Fain también dijo que el sindicato tampoco estaba a favor de Shapiro, pues anteriormente se mostró dispuesto a votar con los republicanos en ciertos proyectos. Fain, en cambio, elogió a a Beshear, Walz y Pritzker.

Por otra parte, Institute for Middle East Understanding, un organismo sin fines de lucro, dijo en un comunicado que Shapiro “no es el candidato adecuado para el puesto y elegirlo sería un paso en la dirección errónea”.

Shapiro, que dice tener previsto estar en el mitin de Harris el martes en Filadelfia, ha confrontado enérgicamente lo que considera como antisemitismo en las recientes manifestaciones propalestinas y ha declarado su solidaridad con Israel en sus intentos por eliminar a Hamas.

El gobernador de Pensilvania criticó a las universidades por no actuar con rapidez para enfrentar el antisemitismo y fue crítico de la presidenta de la Universidad de Pensilvania, Liz Magill. También ha criticado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y a la vez insinuado que para que finalice la guerra entre Israel y Hamas se requiere quitarle el poder al grupo militante palestino.



El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas ha criticado al gobernador por no condenar a Israel por el asesinato de civiles en Gaza y por no pedirle a Israel que detenga los combates en el territorio. Shapiro ha alegado que se ha reunido con musulmanes estadounidenses y comprende su dolor.

La organización activista progresista RootsAction.org se opone a los puntos de vista de Shapiro sobre Israel y el medio ambiente, entre otras cuestiones. Al sopesar hacer de Shapiro su compañero de fórmula, Harris “ha hecho sonar campanas de alarma entre jóvenes, organizadores de justicia racial, estadounidenses de ascendencia árabe, musulmanes y otros cuyos votos y activismo de campaña fueron cruciales para derrotar a Trump hace cuatro años”, dijo la organización.

Mientras tanto, el periódico Philadelphia Inquirer publicó un artículo de opinión que Shapiro escribió en 1993 cuando era un estudiante universitario de 20 años en la Universidad de Rochester, en el que dijo que la paz “nunca llegará” a Oriente Medio y que los palestinos tenían una “mente demasiado enfocada en la batalla” para poder coexistir con Israel.

Cuando se le preguntó acerca de ese artículo, Shapiro respondió: “Tenía 20 años” y agregó que desde hace tiempo ha respaldado una solución de dos Estados al conflicto palestino-israelí. “Tengo esperanzas de que podremos ver un día en que la paz reine en Oriente Medio”, declaró.

Otros que se oponen a Shapiro son algunos líderes ambientalistas y residentes del poblado rural de Dimock, Pensilvania. Han elaborado un borrador de una carta a Harris en la que la exhortan a no elegir a Shapiro y denuncian que el gobernador incumplió sus promesas de limpiar el agua subterránea contaminada por la producción de gas natural a través de fracturación hidráulica.

Con información de AP.