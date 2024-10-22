Cambiar Ciudad
elDetector

Esa foto NO muestra a Nicolás Maduro junto a Claudia Sheinbaum “en La Habana, en los años 70”, como afirman en redes

La mujer en una fotografía junto al mandatario venezolano cuando era más joven, es su hermana. La imagen nada tiene que ver con la presidenta de México.

Screen Shot 2021-09-04 at 5.15.43 PM.png
Por:
Equipo elDetector.
Maduro publicó la foto en sus redes sociales el 14 de abril de 2024.
Maduro publicó la foto en sus redes sociales el 14 de abril de 2024.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Jesus Vargas y Cristopher Rogel Blanque - Getty Images (fotos) / Captura de Facebook.

“Quién diría que iban a ser presidentes de Venezuela y México Claudia Sheinbaum y Nicolás Maduro. La Habana, años 70”, se lee en publicaciones de Facebook e Instagram, acompañadas de una fotografía en tonos sepia de un hombre joven, alto, con bigote, vestido con camisa y pantalón blanco, corbata, posando con una mujer también joven, con vestido de tirantes, un collar y el cabello suelto al descuido. Es falso que sean el presidente de Venezuela y la presidenta de México.

PUBLICIDAD

Si bien el hombre es el mandatario venezolano cuando era joven, la mujer que le acompaña nada tiene que ver con Sheinbaum. Y no estaban en La Habana.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:



Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, en sus concordancias exactas, nos llevó a la fotografía original, publicada por el propio Maduro en sus redes sociales (X, Facebook) el 14 de abril de 2024. “Viendo estas fotos y recordando... Esto fue el 31 de Diciembre de 1984 bailando salsa brava de los 80 con mi hermana...casi 40 años después la rumba sigue... Feliz Domingo…”, escribió entonces el venezolano.

Más sobre elDetector

Trump alega manipulación política en los datos de empleo: ¿qué dicen los expertos?
8 mins

Trump alega manipulación política en los datos de empleo: ¿qué dicen los expertos?

Noticias Univision
Videos en TikTok difunden falso anuncio de toque de queda nacional para menores en Estados Unidos
4 mins

Videos en TikTok difunden falso anuncio de toque de queda nacional para menores en Estados Unidos

Noticias Univision
El expresidente colombiano Álvaro Uribe NO fue detenido en su juicio condenatorio: ese video fue creado con IA
4 mins

El expresidente colombiano Álvaro Uribe NO fue detenido en su juicio condenatorio: ese video fue creado con IA

Noticias Univision
Seis meses de Trump: verificamos lo que llama “promesas cumplidas” en economía (II)
8 mins

Seis meses de Trump: verificamos lo que llama “promesas cumplidas” en economía (II)

Noticias Univision
Seis meses de Trump: verificamos lo que llama “promesas cumplidas” en economía (I)
7 mins

Seis meses de Trump: verificamos lo que llama “promesas cumplidas” en economía (I)

Noticias Univision
Pescadores que “huyen”, la “trayectoria” del tsunami y la ola que produce una chispa eléctrica: videos sin relación con el sismo de 8.8 en Rusia
7 mins

Pescadores que “huyen”, la “trayectoria” del tsunami y la ola que produce una chispa eléctrica: videos sin relación con el sismo de 8.8 en Rusia

Noticias Univision
Esas ballenas blancas rescatadas por pescadores NO están relacionadas con el sismo de 8.8 en Rusia
3 mins

Esas ballenas blancas rescatadas por pescadores NO están relacionadas con el sismo de 8.8 en Rusia

Noticias Univision
Esas fotos del autor del tiroteo en un edificio de oficinas de Nueva York con una gorra de MAGA NO son reales
3 mins

Esas fotos del autor del tiroteo en un edificio de oficinas de Nueva York con una gorra de MAGA NO son reales

Noticias Univision
Trump NO ha anunciado una orden que otorgue protección migratoria a personas “sin historial criminal”
4 mins

Trump NO ha anunciado una orden que otorgue protección migratoria a personas “sin historial criminal”

Noticias Univision
Seis meses de Trump: verificamos lo que llama “promesas cumplidas” en inmigración
10 mins

Seis meses de Trump: verificamos lo que llama “promesas cumplidas” en inmigración

Noticias Univision

En elDetector hicimos una comparación entre cómo lucía la presidenta de México en su juventud, según una línea de tiempo que hizo el medio mexicano Expansión, y la mujer que aparece en la foto junto a Nicolás Maduro.

Claudia Sheinbaum a la izquierda y la hermana de Nicolás Maduro a la derecha.
Claudia Sheinbaum a la izquierda y la hermana de Nicolás Maduro a la derecha.
Imagen Expansión - Facebook.

Sheinbaum (a la izquierda) usó durante su juventud, mayormente, el cabello corto al ras, con rizos, tenía los ojos más hundidos, la nariz perfilada, la mandíbula más prominente, mientras que la mujer de la fotografía que circula en redes sociales (derecha) lo usaba al momento de la foto por los hombros con flequillo, y solamente ondulado, tenía la nariz más gruesa, los ojos rasgados, y la cara más redonda.

Una búsqueda con palabras clave en Google no arrojó resultados de un encuentro entre Maduro y Sheinbaum en La Habana, Cuba.

PUBLICIDAD

Conclusión

Es falso que quienes aparecen bailando en una fotografía que circula en Facebook e Instagram sean Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México. El hombre efectivamente es Maduro cuando era joven, pero la mujer que sale con él es su hermana. Comprobamos el origen de la fotografía con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, que nos llevó a una publicación del propio mandatario venezolano contando que estaba con su hermana, en los años 1980. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

PUBLICIDAD

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:


Relacionados:
elDetectorFalsoNicolás MaduroClaudia SheinbaumCubaDesinformación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD