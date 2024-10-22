Esa foto NO muestra a Nicolás Maduro junto a Claudia Sheinbaum “en La Habana, en los años 70”, como afirman en redes

Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Jesus Vargas y Cristopher Rogel Blanque - Getty Images (fotos) / Captura de Facebook.

Maduro publicó la foto en sus redes sociales el 14 de abril de 2024.

“Quién diría que iban a ser presidentes de Venezuela y México Claudia Sheinbaum y Nicolás Maduro. La Habana, años 70”, se lee en publicaciones de Facebook e Instagram, acompañadas de una fotografía en tonos sepia de un hombre joven, alto, con bigote, vestido con camisa y pantalón blanco, corbata, posando con una mujer también joven, con vestido de tirantes, un collar y el cabello suelto al descuido. Es falso que sean el presidente de Venezuela y la presidenta de México.

PUBLICIDAD

Si bien el hombre es el mandatario venezolano cuando era joven, la mujer que le acompaña nada tiene que ver con Sheinbaum. Y no estaban en La Habana.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:







Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, en sus concordancias exactas, nos llevó a la fotografía original, publicada por el propio Maduro en sus redes sociales (X, Facebook) el 14 de abril de 2024. “Viendo estas fotos y recordando... Esto fue el 31 de Diciembre de 1984 bailando salsa brava de los 80 con mi hermana...casi 40 años después la rumba sigue... Feliz Domingo…”, escribió entonces el venezolano.

En elDetector hicimos una comparación entre cómo lucía la presidenta de México en su juventud, según una línea de tiempo que hizo el medio mexicano Expansión, y la mujer que aparece en la foto junto a Nicolás Maduro.

Claudia Sheinbaum a la izquierda y la hermana de Nicolás Maduro a la derecha. Imagen Expansión - Facebook.

Sheinbaum (a la izquierda) usó durante su juventud , mayormente, el cabello corto al ras, con rizos, tenía los ojos más hundidos, la nariz perfilada, la mandíbula más prominente, mientras que la mujer de la fotografía que circula en redes sociales (derecha) lo usaba al momento de la foto por los hombros con flequillo, y solamente ondulado, tenía la nariz más gruesa, los ojos rasgados, y la cara más redonda.

Una búsqueda con palabras clave en Google no arrojó resultados de un encuentro entre Maduro y Sheinbaum en La Habana, Cuba.

PUBLICIDAD

Conclusión

Es falso que quienes aparecen bailando en una fotografía que circula en Facebook e Instagram sean Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México. El hombre efectivamente es Maduro cuando era joven, pero la mujer que sale con él es su hermana. Comprobamos el origen de la fotografía con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, que nos llevó a una publicación del propio mandatario venezolano contando que estaba con su hermana, en los años 1980. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos: