Esta foto de líderes de Hamas en un “banquete de lujo” en Catar no fue tomada durante la guerra actual con Israel

La imagen en la que aparecen Khaled Mashal e Ismail Haniyeh fue captada en un acto festivo en la embajada de Turquía en octubre de 2021.

Alberto Andreo Sandoval's profile picture
Por:Alberto Andreo Sandoval
La fotografía fue tomada dos años antes del inicio del conflicto en curso.
La fotografía fue tomada dos años antes del inicio del conflicto en curso.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / captura de Facebook.

Está fuera de contexto la imagen en la que se ve a los líderes de Hamas Khaled Mashal e Ismail Haniyeh sentados disfrutando de “una cena de lujo” en Catar mientras “los palestinos de Gaza “sufren por la guerra que estos tipos iniciaron”, como asegura el texto que la acompaña en posts en Facebook y en X (antes Twitter), donde se ha compartido también en inglés. La foto fue tomada al menos dos años antes del ataque de militantes de Hamas contra Israel, el 7 de octubre de 2023, y de la posterior contraofensiva del gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu.

“Los líderes de Hamás Khaled Mashal e Ismail Haniyeh fueron fotografiados en una cena de lujo en Qatar. Mientras tanto, los palestinos en Gaza sufren por la guerra que estos tipos iniciaron desde sus lujosas mansiones en Qatar“, dice el texto completo de la publicación. En la foto que ilustra la misma vemos a Mashal (derecha) y Haniyeh (izquierda), señalados con un círculo rojo en sus cabezas, sentados ante una mesa redonda con otras personas y donde se aprecian botellas de agua y platos con las servilletas todavía encima.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:


Sobre la imagen se lee “banquete de lujo en Qatar. Los líderes de Hamás cenan exquisiteces mientras en Gaza los palestinos sufren sus decisiones”.

Una foto de 2021

Una búsqueda inversa de la imagen en Google facilita la foto sin las letras superpuestas. Con la instantánea ‘limpia’, en una nueva indagación en el mismo buscador encontramos una web donde aparece publicada la foto con fecha de 29 de octubre de 2021.

El título de la información dice, según el traductor de Google, que “una delegación de la dirección de Hamas, encabezada por Ismail Haniyeh, participa en la celebración en la embajada de Turquía en Catar con motivo del Día Nacional de la República”. El 29 de octubre se celebra el Día Nacional de la República de Turquía.

Con el mismo título en árabe de esa nota hacemos una nueva búsqueda en Google que nos arroja varias publicaciones, entre ellas una del Centro de Información Palestino que reseñó en 2021 la presencia de los líderes de Hamas en la conmemoración de la festividad turca en su embajada en Catar el 29 de octubre de ese año.

Conclusión

La imagen en la que se ve a los líderes de Hamas Khaled Mashal e Ismail Haniyeh ante una mesa en lo que se dice es “un banquete de lujo” en Catar mientras los palestinos de Gaza sufren el ataque del ejército israelí está fuera de contexto. La misma fue tomada en octubre de 2021, dos años antes de que el grupo islamista que lideran atacara a población israelí el 7 de octubre de 2023 y que se desencadenara la actual guerra en Gaza. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos :

