Noticias ¿Hay noticias nuevas sobre Groenlandia y Estados Unidos? Marco Rubio explica cómo va el proceso El secretario de Estado de Estados Unidos aseguró que confía en que se logrará una solución satisfactoria para todas las partes involucradas en el tema

La incertidumbre internacional aumenta ante la ambición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apropiarse de Groenlandia. El mandatario ha insistido en su reclamo sobre la isla, pese a haber suspendido los aranceles que planeaba imponer a varios países europeos tras alcanzar lo que denominó un “marco de acuerdo” sobre el futuro del territorio. En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, explicó cómo avanza el proceso.

Marco Rubio habla sobre Groenlandia

Durante una comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero, Rubio aseguró que confía en que se logrará una solución satisfactoria para todas las partes involucradas en el tema de Groenlandia. Sus declaraciones se produjeron después de que Trump prometiera abrir negociaciones formales sobre el estatus de la isla.

“Habrá reuniones técnicas entre nosotros y nuestros socios en Groenlandia y en Dinamarca sobre este tema, y creo que hemos puesto en marcha un proceso que conducirá a un resultado positivo para todos”, afirmó Marco Rubio ante los senadores.

Tensión en la OTAN por Groenlandia

Las declaraciones de Trump generaron preocupación dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), luego de que el presidente estadounidense amenazara con apoderarse de Groenlandia. El territorio, autónomo pero perteneciente a Dinamarca, tiene una ubicación estratégica y abundantes recursos minerales, factores que Trump considera esenciales para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El mandatario ha acusado a Dinamarca y a otros países europeos miembros de la OTAN de no proteger adecuadamente la isla frente a posibles amenazas de Rusia y China.

Un acuerdo aún poco claro

Tras semanas de insistir en la anexión de Groenlandia, incluso mencionando la posibilidad del uso de la fuerza, Trump anunció el 21 de enero, durante el Foro Económico Mundial de Davos, la existencia de un “marco de un futuro acuerdo” alcanzado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Posteriormente, el presidente estadounidense retiró sus amenazas de nuevos aranceles contra Europa y descartó una intervención militar. Sin embargo, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, declaró que desconocía los términos del supuesto acuerdo entre Trump y el jefe de la OTAN.