Wall Street se recupera de su peor día desde octubre luego de acuerdo de Trump sobre Groenlandia

Tras el anuncio de Trump, el índice S&P 500 recuperó aproximadamente la mitad del terreno perdido el día anterior.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
Video Donald Trump asegura tener avances de un futuro acuerdo respecto a Groenlandia

Wall Street repuntó este miércoles 21 de enero de 2026 después de que el presidente estadounidense Donald Trump cancelara los aranceles que había amenazado con imponer a Europa como parte de sus planes para hacerse con el control de Groenlandia.

Al cierre de la jornada, e l S&P 500 subió un 1.2% después de que Trump anunciara que había alcanzado un acuerdo marco sobre Groenlandia, una isla que ambiciona desde hace tiempo, y que no impondrá los aranceles con los que había amenazado a varios países europeos.

El índice recuperó aproximadamente la mitad del terreno perdido el día anterior. A la par, el promedio industrial Dow Jones subió un 1.2%, al igual que el Nasdaq Composite.

Efecto Trump en mercados

El anuncio del mandatario desencadenó un alza inmediata en el mercado bursátil, que temprano había encontrado consuelo luego de que Trump moderara su discurso y comunicara a los líderes empresariales y gubernamentales de Europa que no usaría la fuerza para tomar "el trozo de hielo".

Fue el propio mandatario quien reconoció cómo su deseo por Groenlandia provocó la caída del martes en el mercado bursátil estadounidense, pero la calificó de "poco comparada con lo que ha subido" en el primer año de su segundo mandato y dijo que subirá aún más en el futuro.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro también bajaron en el mercado de bonos, un día después de saltar, lo que podría indicar preocupación por una mayor inflación a largo plazo.

