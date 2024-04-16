Las acciones de la red social de Trump siguen derrumbándose: te explicamos por qué

Video ¿Qué tanto se multiplica la fortuna de Trump con Truth Social en la bolsa? En Línea de Fuego lo explicamos

Lo que subió como la espuma ahora enfrenta una estrepitosa caída. Las acciones de la empresa de redes sociales de Donald Trump volvieron a desplomarse a casi un mes de su lanzamiento.

En su segunda caída en esta semana, Trump Media & Technology Group (TMTG) cayó otro 13% este martes, luego de que el lunes se hundiera un 18.3%.

Las acciones llegaron a costar por debajo de los $24 este martes, mientras que hace casi un mes alcanzaron a rozar los $80 cuando las acciones de la empresa salieron en el índice Nasdaq de la Bolsa de Nueva York.

El principal activo de la empresa: Truth Social, la red social puesta en marcha para que el expresidente pudiera publicar sus opiniones tras ser expulsado de Twitter y Facebook en 2021 a raíz del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, está perdiendo en Wall Street, te explicamos cuáles son las razones.

Una decisión que no agradó a los inversionistas

El desplome del 18% en las acciones en la Bolsa este lunes se dio después de que la compañía presentara una solicitud para emitir millones de acciones adicionales.

La petición de TMTG ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) forma parte de una estrategia para ofrecer más de 21.4 millones de acciones ordinarias en forma de 'warrants', que permiten a sus titulares comprar acciones a un precio predeterminado en un plazo concreto.

Así la compañía prevé recibir "hasta un total aproximado de 247.1 millones de dólares" por el rendimiento de los 'warrants', cuya cotización había bajado considerablemente en el Nasdaq desde su lanzamiento.

Asimismo, la empresa pretende permitir la reventa de hasta 146.1 millones de acciones de propietarios de valores, de las que 114.8 millones están en manos del mismo Trump, propietario de casi el 60% del patrimonio de Trump Media.

Sin embargo, el exmandatario no puede vender sus acciones hasta que expire un periodo de bloqueo de seis meses derivado de la fusión entre esta compañía y la sociedad Digital World Adquisition Corp materializada el pasado 25 de marzo.

Ante esta decisión, parte de la caída puede deberse a las críticas de que el precio de las acciones se había disparado mucho más allá de lo que los escépticos decían que valía una empresa que perdía dinero, en particular una con grandes probabilidades de éxito. Pero otra parte también puede deberse a las medidas que Trump Media tomó el lunes.

El ejercicio de las garantías o warrants de Trump Media aumentaría el número de acciones en circulación de la empresa. Esto, a su vez, podría presionar a la baja el precio de las acciones. Cuando algo está más disponible, tiende a bajar de precio a menos que la demanda aumente en consecuencia.

Un servicio de streaming que no entusiasmó a muchos

Una segunda caída del 13% en las acciones vino después de que la compañía anunciara este martes que está desplegando un servicio para transmitir TV en vivo en su aplicación Truth Social, incluyendo cadenas de noticias y "otros contenidos que han sido cancelados, están en riesgo de cancelación, o están siendo suprimidos en otras plataformas y servicios."

Trump pretende que los "contenidos cancelados" por incorrección política sean su gran caballo de batalla también en el mercado de la televisión en directo.

"Queremos que nuestro contenido de 'streaming' se centre en la televisión en directo, incluyendo cadenas de noticias, canales religiosos, de corte familiar y otros contenidos que han sido cancelados o están en riesgo de cancelación", explicaron desde Trump Media en un comunicado este martes.

A pesar de este novedoso lanzamiento, el valor de mercado de la compañía se redujo de 11,000 millones de dólares en su estreno a menos de $3,200 millones este martes.

Un juicio que no le favorece y se apaga la euforia por Truth Social

A medida que se desvanece la euforia en torno al valor y la empresa realiza movimientos para despejar el camino a la venta de acciones por parte de algunos inversores, las cosas se ven más complicadas para Trump.

El primer desplome de esta semana de la empresa cuyo accionista mayoritario es Trump, coincidió con el mismo día en el que el expresidente asistió a la selección del jurado de su juicio penal, el primero en la historia de EEUU a un exmandatario, por un caso de falsificación de documentos para encubrir una aventura amorosa con una actriz porno.

La caída del precio de las acciones de Trump Media en las últimas semanas perjudica a sus accionistas, que según los expertos son en su mayoría inversores con bolsillos más pequeños que grandes instituciones.

Varios usuarios de Truth Social han dicho que compraron acciones para mostrar su apoyo al expresidente.

La caída también supone un gran golpe para las finanzas de Trump directamente. Él podría poseer personalmente cerca de 114.8 millones de acciones, dependiendo del rendimiento de la compañía. Eso valdría $3,150 millones a su precio actual.

Ni Trump ni la empresa han publicado oficialmente su recuento de número de usuarios activos en Truth Social, pero reveló una pérdida neta de 58.2 millones de dólares y unos ingresos de tan solo 4.1 millones en 2023.

En comparación, Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, obtuvo unos ingresos de casi $135,000 millones el año pasado, según revelaron los resultados de la compañía.

