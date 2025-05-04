Cómo los aranceles de Trump están causando estragos en los pequeños negocios en EEUU

Video China contradice a Trump y niega que existan negociaciones para reducir aranceles

Pedidos importantes cancelados. Contenedores de productos quedaron varados en el extranjero. No hay hoja de ruta para lo que viene después.

La administración Trump elevó los aranceles sobre productos procedentes de China al 145% a principios de abril. Desde entonces, los propietarios de pequeñas empresas que dependen de las importaciones de China para sobrevivir están cada vez más desesperados ante la disminución de los inventarios y el aumento vertiginoso de las facturas.

El presidente Donald Trump pareció retroceder un poco la semana pasada cuando dijo que esperaba que los aranceles se redujeran “sustancialmente”. Eso ayudó a desencadenar un repunte en el mercado de valores. Pero para las pequeñas empresas que operan con márgenes muy reducidos, el ir y venir está causando una agitación masiva.

Algunos dicen que podrían estar a sólo unos meses de cerrar por completo.

“Al borde de la insolvencia”: empresa de juguetes de Massachusetts critica aranceles de Trump

Los fabricantes de juegos son particularmente susceptibles a los aranceles ya que la mayoría de los juegos y juguetes vendidos en Estados Unidos se fabrican en China, según The Toy Association.

WS Game Co., con sede en Manchester-by-the-Sea, Massachusetts, es una empresa familiar que otorga licencias de juegos de mesa de Hasbro como Monopoly, Candy Land y Scrabble y crea versiones de lujo de ellos. Su línea de juegos más popular viene en cajas que parecen libros antiguos y se venden por 40 dólares.

Los juegos de la compañía aparecieron en la lista de cosas favoritas de Oprah en 2024 y se vendieron en 14,000 tiendas en América del Norte, desde grandes cadenas nacionales hasta tiendas familiares, dijo el propietario Jonathan Silva, cuyo padre fundó la compañía en 2000.

Toda la producción de WS Game se realiza en China. Los aranceles han paralizado los últimos 25 años de crecimiento saludable.

Durante las últimas tres semanas, WS Game ha tenido tres contenedores de juegos terminados, valorados en 500,000 dólares, varados en China. Perdió pedidos de tres de los minoristas más grandes de Estados Unidos por un total de 16 millones de dólares en negocios. Y Silva no puede hacer mucho al respecto.

"Como pequeña empresa, no tenemos la pista ni la capacidad para trasladar la fabricación por capricho", dijo Silva, que tiene 22 empleados. Dijo que los aranceles han “perturbado nuestro negocio y nos han puesto al borde de la insolvencia” y estima que tiene unos cuatro meses de margen para mantenerse a flote si nada cambia.

"Realmente esperamos que prevalezcan las cabezas más frías", dijo.

“No sé qué vamos a hacer”: productor de flores artificiales en Kentucky vive incertidumbre por la guerra comercial de Trump

Jeremy Rice es copropietario de House, una tienda de decoración del hogar en Lexington, Kentucky, que se especializa en arreglos florales artificiales para el hogar. Alrededor del 90% de las flores que utiliza su negocio se fabrican en China.

Rice utiliza docenas de proveedores. Los más grandes están absorbiendo parte del costo de las tarifas y trasladando el resto. Un proveedor aumenta los precios un 20% y otro un 25%. Pero Rice espera que los proveedores más pequeños aumenten los precios en porcentajes mucho más altos.

House ofrece flores artificiales de gama media. Una cabeza de hortensia grande se venderá entre 10 y 16 dólares, por ejemplo. China es el único lugar que fabrica flores de seda de mayor calidad. A un proveedor le llevaría años abrir una fábrica en un país diferente o trasladar la producción a otro lugar, dijo Rice.

Rice encargó su decoración navideña a principios de este año. Pero incluso después de abastecerse antes de los aranceles, solo tiene suficiente inventario floral diario para dos o tres meses.

"Después de eso, no sé qué vamos a hacer", dijo.

A Rice le preocupa que la guerra comercial acabe con un montón de tiendas familiares, similar a lo que ocurrió durante la Gran Recesión y la pandemia.

"No hay a quién acudir, no hay nada que hacer", afirmó.

Tienda de té en China se siente atrapada por la incertidumbre arancelarias

Una tienda de té en una ciudad universitaria de Michigan también se encuentra atrapada en medio de la lucha arancelaria en curso.

“Básicamente, me provocó un gran dolor en el estómago”, dijo Lisa McDonald, propietaria de TeaHaus, ubicada en Ann Arbor, sede de la Universidad de Michigan. McDonald ha sido propietario de TeaHaus durante casi 18 años y vende té a clientes en todo Estados Unidos.

Los estadounidenses bebieron alrededor de 86,000 millones de porciones de té en 2024, según la Asociación del Té de EEUU. Casi todo eso se importa, ya que el té no se cultiva en EEUU a gran escala, debido a factores que van desde el clima hasta el costo.

McDonald importa té en hojas sueltas de China, India, Kenia, Sri Lanka y otros países. Ella dice que su base de clientes es "de todo Estados Unidos y el mundo". Pero le preocupa que haya un límite a lo que gastarán. Sus tés premium pueden costar hasta 33 dólares por una bolsa de 50 gramos.

“No creo que pueda cobrar 75 dólares por una bolsa de té de 50 gramos, por increíble que sea ese té”, dijo.

McDonald comprende los motivos de Trump para querer utilizar aranceles para estimular la manufactura estadounidense, pero dice que no se aplican a la industria del té.

"No podemos cultivar té en Estados Unidos en la medida que necesitamos. No podemos simplemente invertir la industria y 'hacer que el té vuelva a ser grandioso' en Estados Unidos. Simplemente no puede suceder", afirmó.

“El inventario se nos acabará pronto”: fábrica de accesorios para autos en Oklahoma sufre las barreras arancelarias

La empresa de Jim Umlauf, 4Knines, con sede en Oklahoma City, fabrica fundas para asientos de vehículos y revestimientos de carga para dueños de perros y otras personas. Para ello necesita materias primas, como tejidos, revestimientos y componentes, procedentes de China.

Umlauf ha explorado la fabricación en países distintos de China desde 2018, cuando Trump instituyó por primera vez un arancel del 25% sobre los productos procedentes de China, pero ha tenido complicaciones. Mientras tanto, 4Knines absorbe el costo adicional, que según Umlauf ha limitado su crecimiento y reducido sus márgenes.

Ahora, los nuevos aranceles hacen casi imposible hacer negocios. La demanda existe, pero la empresa no puede darse el lujo de traer más productos.

"Solo nos queda una cantidad limitada de inventario y, sin algo de alivio, se nos acabará pronto", dijo Umlauf.

Como propietario de una pequeña empresa que ha trabajado duro para desarrollar una marca de alta calidad, crear empleos y contribuir a la comunidad, Umlauf se siente frustrado. Ha intentado ponerse en contacto con la Casa Blanca y otros responsables de la toma de decisiones para solicitar apoyo a las pequeñas empresas. Pero no ha obtenido ninguna respuesta.

"Es hora de que los responsables de las políticas consideren el impacto total de las políticas comerciales no sólo en los precios de las acciones o la competitividad global, sino en las personas reales que dirigen las pequeñas empresas", dijo.

Video China contradice a Trump y niega que existan negociaciones para reducir aranceles



Mira también: