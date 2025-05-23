La carne de res alcanza precios récord en el gobierno de Trump, que prometió bajar los costos de los alimentos

El costo de la carne de res está llegando a niveles récord en medio de presiones impulsadas por una prolongada sequía y las guerras arancelarias del presidente Donald Trump, según datos del Buró de Estadísticas Laborales.

En abril, de acuerdo con el informe, los precios de la carne molida alcanzaron los 6 dólares por libra, 14% más que el mismo periodo de 2024 y casi el 50% con respecto a hace cinco años.

Durante su campaña presidencial, Trump se quejó repetidamente de que los precios de los alimentos se habían "disparado" y prometió solucionarlo si los estadounidenses lo convertían en presidente nuevamente.

"Cuando gane, bajaré los precios de inmediato, desde el primer día", dijo.

A qué se debe el aumento del precio de la carne de res en Estados Unidos

En parte, el alza en los precios deriva de una reducción en la producción de ganado a un mínimo de 74 años a raíz de una prolongada sequía que impactó los campos estadounidenses, reportó la agencia Reuters.

Por otro lado, los costos van al alza también debido al alto precio de los granos y a raíz de las barreras arancelarias impuestas por Trump a los socios comerciales de Estados Unidos, según medios especializados.

Uno de los principales proveedores de carne para los consumidores estadounidenses había sido Brasil, una nación que se vio afectada por los aranceles “recíprocos” universales del 10% aplicados por Trump.

Ese arancel elevó se agregó a otros que ya imponía Estados Unidos a la carne brasileña, por lo que ahora los importadores de ese país deben pagar aranceles de 34%.

A ntes de los aranceles de Trump, las importaciones de carne brasileña se dispararon en un 50% de 2023 a 2024, alcanzando un valor de 1,300 millones de dólares, de acuerdo con un análisis del diario The New York Times.

Los efectos de la sequía en el precio de la carne

Mientras tanto, los ganadores también se enfrentan a los estragos causados por una intensa sequía en el suroeste estadounidense.

Kim Radaker Bays, ganadera del sur de Texas, dijo a CBS que ha sido “cada vez más difícil” mantener la hierba necesaria para alimentar reses, lo que deriva en menos animales para satisfacer la demanda.

"Hemos tenido mucha sequía en los últimos años, por lo que ha sido cada vez más difícil mantener suficiente hierba para alimentar a las vacas", contó.

La ganadera agregó que en las condiciones actuales es una mejor opción enviar las reses al matadero y venderlas a esperar a que tengan terneros que luego significan mayores costos para los productores, reportó CBS.

"Cuesta demasiado alimentarlos si no consigues un ternero todos los años", dijo Bays.

En tanto, los consumidores estadounidenses se están viendo obligados a pagar la factura de los elevados precios.

“Se suponía que la carne molida era una opción más barata”, dice consumidora ante precios elevados

DeAndrea Chavis, habitante de Carolina del Norte, dijo a Reuters que recientemente comenzó a preparar porciones más pequeñas de carne molida para los tacos que prepara regularmente para comer.

"Se supone que la carne molida es una opción más barata", dijo Chavis, de 28 años. "Ahora también comienza a encarecerse”.

Chavis dijo al medio que ha visto subir el precio de la carne molida en su supermercado local a 9 dólares por libra cuando antes estaba a 6 dólares.

Pese a los elevados costos, la demanda de carne de res en Estados Unidos también está en su nivel más alto en 39 años, dijo a Reuters el analista senior de Rabobank, Lance Zimmerman.

Sin embargo, de acuerdo con un análisis de la agencia de noticias, algunos consumidores están optando por comprar cortes menos costosos, como el top sirloin, en lugar de comprar ribeye.

Bernt Nelson, economista de la Asociación Americana de Oficinas Agrícolas, dijo al medio especializado de temas económicos Nedwallet, que la alta demanda de carne que se registra podría reducirse a medida que aumente la baja confianza de los consumidores.

En semanas recientes, distintos indicadores han arrojado que la confianza del consumidor en Estados Unidos está en sus niveles más bajos en años, principalmente a raíz de la incertidumbre causada por las guerras comerciales de Trump.

"La verdadera pregunta será: ¿estamos viendo cierto agotamiento? ¿Empezarán estos consumidores a optar por alternativas más económicas? Hay muchas incógnitas al respecto", dijo al medio.

“La incertidumbre (por los aranceles de Trump) no incentiva el crecimiento en la industria”, dice experto

Nelson agregó, además de la baja producción en Estados Unidos y los altos precios de los granos para alimentar las reses, los aranceles de Trump no contribuyen a una recuperación de la industria y, por lo tanto, a una reducción de los precios de la carne.

Además de los aranceles, el gobierno de Trump recientemente anunció una suspensión de todas las importaciones de ganado mexicano a raíz de una alerta por la supuesta presencia del gusano barrenador, capaz de comer la carne de los animales. El gobierno mexicano ha dicho que esa medida es “injusta” y no tiene sustento.

“La incertidumbre no incentiva el crecimiento en la industria”, dijo Nelson a Nedwallet. “Al contrario”.

En un análisis del tema, el medio de comunicación dijo que precisamente los aranceles de Trump representan una “incertidumbre” para los productores.

“Su severidad cambia constantemente y no se sabe cuánto tiempo estarán vigentes. Esto hace que sea imposible planificar en torno a ellos”, reportó el medio.

“Dados los altos costos que enfrentan los ganaderos y los años que tardan en amortizar sus inversiones, es difícil saber si los ganaderos deberían adaptar su negocio, y cómo”.

