Juicio penal a Trump | Combativo frente a las cámaras y reservado dentro de la corte: cómo Trump llevó su campaña al tribunal en Nueva York

Video Detalles del primer día del juicio penal contra Trump en Nueva York: fiscales pidieron multar al expresidente

El expresidente Donald Trump arrancó la audiencia inicial del juicio penal en Nueva York arremetiendo contra el juez y los fiscales, presentándose como una víctima y publicando con enojo en las redes sociales. Pero dentro de la sala del tribunal, que estaba cerrada a las cámaras de televisión, Trump era un hombre diferente: reservado y silencioso, en un marcado alejamiento de su actitud combativa.

Trump es ahora el primer expresidente en ser sometido a juicio por cargos penales y enfrenta la posibilidad, si pierde, de convertirse en el primer candidato presidencial estadounidense importante en la historia que se postula como un delincuente convicto.

PUBLICIDAD

El expresidente está acusado en el caso de, presuntamente, falsificar registros contables durante su campaña de 2016 para ocultar pagos hechos a la estrella del cine para adultos Stormy Daniels a cambio de que no hiciera público un supuesto encuentro sexual.

Se espera que el juicio dure al menos seis semanas y Trump, el virtual candidato presidencial republicano, debe asistir todos los días de sesiones del tribunal, un cronograma que podría afectar a su vida diaria y su capacidad para hacer campaña.

La campaña de Trump en las puertas de los tribunales

Así que Trump llevó su campaña a los tribunales, haciendo declaraciones antes y después de un proceso que nuevamente presentó como nada más que un esfuerzo motivado políticamente por parte de sus rivales para obstaculizar su campaña.

“Esto es persecución política”, afirmó tras llegar con un grupo de abogados y varios asesores de alto nivel, pero sin su esposa ni otros familiares. "Esto es un ataque a nuestro país", prosiguió.

El expresidente Donald Trump habla con la prensa en el tribunal estatal de Manhattan en Nueva York, el lunes 15 de abril de 2024. Imagen Angela Weiss/AP

Trump ya tiene práctica en el arte de hacer campaña desde los tribunales. Además de las apariciones relacionadas con sus cuatro juicios penales, asistió este año voluntariamente a varias sesiones de su juicio civil por fraude, así como a un caso de difamación presentado por la escritora E. Jean Carroll, quien había acusado a Trump de violación.

Esos dos juicios, civiles, no terminaron bien para Trump: el expresidente fue declarado responsable en ambos casos y ahora debe más de 500 millones de dólares, intereses incluidos.

Durante esas audiencias, Trump fue a menudo amonestado por los jueces, quienes tuvieron que insistirle en que guardara silencio o respondiera preguntas de manera más sucinta. En un momento, el juez de la demanda de Carroll amenazó con echar a Trump de la sala del tribunal por hablar en voz alta. Otro día, el expresidente se marchó furioso. Trump también discutió abiertamente con el juez en su caso de fraude civil, incluso desde el estrado de los testigos.

PUBLICIDAD

Un Trump silencioso durante la audiencia de su primer juicio penal

Tal comportamiento no sería tolerado en un tribunal penal y el juez Juan Merchán dejó en claro que Trump podría ser enviado a prisión y procesado por separado si tuviera un comportamiento tan perturbador. El lunes, Trump no lo hizo.

En ocasiones, se le vio susurrando y pasando notas con Todd Blanche, su abogado principal. Pero durante otros tramos, se inclinaba hacia adelante, mirando al techo, o se reclinaba en su silla con los brazos cruzados y los ojos cerrados.

Cada movimiento fue registrado por un pequeño grupo de reporteros en el interior. Al entrar a la sala del tribunal, Trump "hizo una pausa por una fracción de segundo" y "se humedeció los labios" antes de caminar por el pasillo central de la sala. Cuando fue presentado como el acusado, Trump se volvió y les dio a los posibles miembros del jurado "una pequeña sonrisa con los labios apretados".

Más tarde, cuando salió de la sala para tomar un descanso, Trump fulminó con la mirada a una periodista del The New York Times que anteriormente había informado que Trump parecía haberse quedado dormido en su silla.

Si bien su lenguaje corporal fue analizado cuidadosamente, fue más visto que oído.

Durante el primer día de su juicio, Trump dijo solo cinco palabras en el expediente: "Sí" una vez y "Sí, señor" dos veces, mientras le leían sus llamadas "advertencias Parker", informándole que su derecho a estar presente en el juicio podría ser revocada si se portaba mal y que podría ser enviado a prisión por conducta perturbadora.

PUBLICIDAD

Aún no está claro cuánto durará la moderación de Trump a medida que se prolongue el juicio.

La sala de audiencias estéril, iluminada con fluorescentes, está a un mundo de distancia del dorado club Mar-a-Lago donde ha establecido su residencia en su vida pospresidencial. Allí está rodeado de seguidores fervientes que le ofrecen ovaciones de pie todas las noches cuando entra al comedor.

Video Juicio penal a Trump en Nueva York: cronología de los hechos que llevaron al expresidente a la corte

En la sala del tribunal, Trump no fue presentado al jurado como "presidente" (como todavía lo llaman sus asistentes) sino como “señor Donald J. Trump", y enfrentó restricciones, incluida la posibilidad de que no se le concediera permiso para asistir a la graduación de la escuela secundaria de su hijo menor.

El juez no se ha pronunciado al respecto, pero sí prohibió a Trump viajar a Washington el próximo jueves, cuando la Corte Suprema retomará su argumento de que, como expresidente, tiene inmunidad procesal.

"Creemos que es importante que el tribunal le recuerde al señor Trump que es un acusado penal y que está bajo la supervisión del tribunal", dijo el fiscal Christopher Conroy.

Cómo Trump hará campaña "atrapado en Nueva York"

Con Trump sin poder salir de Nueva York en el futuro próximo, sus asistentes han estado planeando mítines y otros eventos políticos los fines de semana y miércoles, cuando se supone que el tribunal no está en sesión. Merchán dijo el lunes que se podrían agregar los miércoles si el juicio se retrasa.

Los asistentes también están considerando posibles eventos en Nueva York después de que termine la jornada de la corte. Trump ha hablado a menudo de querer hacer campaña en su estado natal, a pesar de que sigue siendo abrumadoramente demócrata.

PUBLICIDAD

También se espera que continúe hablando desde el tribunal y realizando conferencias de prensa para hablar de los procedimientos de cada día, como lo ha hecho en sus otros juicios.

Si bien Trump se ha quejado de haber sido retirado de la campaña electoral, lo cierto es que ha mantenido una agenda relativamente ligera de eventos públicos desde que aseguró la nominación del Partido Republicano el mes pasado, y de todos modos la mayoría de sus mítines están programados para los fines de semana. En cambio, se ha centrado en la recaudación de fondos mientras intenta cerrar la brecha con su rival demócrata, el presidente Joe Biden.

También se espera que dependa más de subalternos. El lunes, aliados, entre ellos el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, el empresario tecnológico Vivek Ramaswamy y el representante de Florida Byron Donalds, todos aspirantes a formar parte de su gabinete, se desplegaron por las redes de cable para criticar el caso.

Las acusaciones de Trump resultaron beneficiosas durante las primarias, ayudándolo a recaudar decenas de millones de dólares de partidarios enojados y negando a sus rivales republicanos la atención de los medios mientras intentaban ganar terreno.

Sin embargo, no está claro cómo un juicio penal y una posible condena resuenan en el público más amplio de las elecciones generales, que incluye a votantes más moderados e independientes que podrían decidir la carrera.

Mira también: